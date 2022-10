5 motivos para priorizar a modernização de aplicativos

As empresas que desejam cortar custos ou aumentar a receita podem adotar uma abordagem exploratória lenta e constante para modernizar os aplicativos. Mas se segurança ou pessoal são preocupações, a hora de modernizar é agora, de acordo com especialistas do setor.

A modernização de aplicativos inclui uma série de tarefas, como reescrever ou reempacotar software legado para ser executado em plataformas e estruturas modernas para melhor atender às necessidades atuais dos negócios. Embora o conceito tenha décadas, o número crescente de violações de dados e a diminuição dos níveis de equipe aumentaram a urgência da tarefa de modernização de aplicativos. A abordagem também atraiu mais atenção nos últimos cinco a 10 anos, provavelmente porque há mais opções para fazer a transição, segundo Jason Bloomberg, analista da Intellyx.

Dez anos atrás, as empresas tinham duas opções ruins para a modernização de aplicativos, disse a Bloomberg. Uma opção era começar tudo do zero e substituir as ferramentas, mas isso era arriscado, caro e demorado; a segunda opção era manter os aplicativos antigos indefinidamente, usando APIs ou virtualização, disse ele.

"Mas agora com a nuvem e todas essas diferentes técnicas de modernização, há muitas maneiras diferentes de melhorar o tratamento do código legado", disse Bloomberg.

Desafios da modernização de aplicativos

A modernização de aplicativos é um desafio para as empresas que devem considerar fatores como exceder as restrições de tempo ou orçamento ao planejar a modernização, segundo Bloomberg. Um efeito do fracasso do projeto pode ser não escolher o projeto certo, onde a mudança de tecnologia supera a velocidade do projeto; por exemplo, um projeto de três anos pode resultar em um aplicativo modernizado que não atende mais às necessidades de uma empresa, disse ele.

Miten Marfatia, CEO da empresa de modernização de aplicativos EvolveWare, sugeriu o seguinte quando as empresas consideram a modernização de aplicativos: "Se alguém chegasse e dissesse: 'Eu preciso deste sistema por apenas dois, três ou quatro anos', eu diria, não perca seu tempo; mantenha o sistema e depois deixe-o se aposentar graciosamente", disse ele.

Por outro lado, há razões prementes para acelerar os esforços de modernização, disse ele. "Se esses sistemas são realmente antigos e, além disso, não têm ninguém para dar suporte a eles, eu diria: 'Gostem ou não, modernizem ou desenvolvam um novo sistema'."

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais as empresas devem considerar a modernização, de acordo com especialistas do setor.

A falta de desenvolvedores leva à mudança

As empresas costumam citar os custos como a força motriz por trás da modernização de aplicativos, mas a falta de desenvolvedores é um problema muito maior, disse Marfatia.

"Acredite ou não, já encontramos clientes onde a pessoa mais jovem que está dando suporte aos aplicativos antigos tem 76 anos", disse ele.

As empresas que enfrentam a falta de funcionários com as habilidades certas terão dificuldades para corrigir ou atualizar o código legado, disse a Bloomberg.

Embora a escassez de talentos possa levar as empresas a se submeterem a um projeto de modernização de aplicativos, a lacuna de habilidades também pode impedi-lo, disse James Falkner, diretor de marketing de produtos e adoção de plataformas híbridas da Red Hat.

"Digamos que você seja um grande usuário de Python e todos os seus desenvolvedores de Python saiam, ou a maioria deles saia, e você não tem um monte de gente que pode ter entendido o aplicativo no passado", disse ele. "Vai ser mais desafiador modernizar."

Mas os projetos de modernização de aplicativos também podem ajudar as empresas a encontrar novos talentos. Desenvolvedores que não querem ficar parados e trabalhar com sistemas antiquados geralmente estão interessados ​​em esforços de modernização porque querem usar as tecnologias mais recentes e atualizar seus currículos, disse Falkner.

Preocupações de segurança

Vulnerabilidades de segurança às vezes podem forçar a modernização de aplicativos em prazos desconfortáveis, disse Julien Moutte, vice-presidente de tecnologia da empresa de desenvolvimento de software Bentley Systems.

"Em alguns casos, porque você não conseguiu modernizar com regularidade suficiente, você pode acabar em situações impossíveis, onde resolver o problema de segurança requer um esforço de modernização que você simplesmente não pode pagar ou entregar no prazo", disse ele.

Para complicar o problema, as empresas não podem prever quando os patches de segurança ocorrerão e, quando o fizerem, podem não ser rápidos o suficiente, disse Bloomberg, da Intellyx.

Acompanhando o mercado

As forças competitivas também são um impulsionador da modernização de aplicativos, disse a Bloomberg.

"A competição começa a fazer algo novo", disse ele. "Agora, uma empresa diz: 'Temos que fazer isso também' ou 'Temos que fazer outra coisa que possa nos ajudar a competir'."

O aumento da demanda do consumidor nas operações de negócios também ajuda a impulsio nar a tendência de modernização, disse Naveen Zutshi, CIO da Databricks. tijolos. Os dias de inventário de online e loja física já são passado: os clientes querem ver todo o seu inventário em um só lugar, disse ele.

"Eles querem poder fazer pedidos e enviar de qualquer lugar para qualquer lugar e querem poder fazer pedidos on-line e retirar na loja", disse ele.

Isso significa que os varejistas devem fornecer análises de dados em tempo real de alto desempenho que possam ser coletadas em diferentes lojas em diferentes geografias, algo que não é possível com aplicativos legados, disse Zutshi.

Fim de um aplicativo

Às vezes, os aplicativos, ou o sistema de hardware subjacente, ficam sem suporte porque o fornecedor faliu ou desativou a tecnologia, disse Bloomberg.

"Se não houver suporte, isso significa que não há patches vindos do fornecedor e nenhum suporte técnico se você tiver um problema", disse ele.

Mesmo que uma empresa decida manter o aplicativo sem suporte, ao longo do tempo ele pode ficar maçante em comparação com uma ferramenta concorrente com novos recursos e atualizações, de acordo com David Strauss, CTO da fornecedora de WebOps Pantheon. "Se o fornecedor não desapareceu, essas ferramentas geralmente entram em um modo de manutenção legado, onde podem ser modernizadas no sentido de continuar a executá-las, mas não modernizadas no sentido de obter recursos que as pessoas esperariam desse software hoje", disse ele.

Economia de dinheiro e tempo

A modernização pode ajudar a evitar que os custos subam em espiral. Quanto mais velho um aplicativo fica, maiores são os custos, como ineficiências, custos de hospedagem e interrupções, disse Richard Pountney, engenheiro sênior de .NET e desenvolvedor de software da consultoria de TI Helastel.

"A TI avança em um ritmo muito acelerado e, se fizer sentido operacional, os aplicativos de software devem seguir o exemplo", disse ele.

Por exemplo, um motivo para modernizar é se os custos operacionais para o aplicativo aumentarem ano a ano, disse ele.

Tim Panagos, CTO e cofundador da Microshare, com sede na Filadélfia, uma plataforma de governança de dados para IoT, fornece um cálculo simples para incluir custos operacionais e um plano de modernização.

"Os aplicativos devem ser modernizados um dia antes que o custo para mantê-los exceda o custo para substituí-los", disse ele.

No entanto, o desafio é que os custos de manutenção geralmente são intangíveis –como a frequência com que a empresa solicita mudanças e com que rapidez e precisão a equipe pode realizar essas mudanças, disse ele.

Bloomberg concorda que, embora possa ser um desafio calcular o custo total de propriedade, uma estimativa dos custos do novo aplicativo versus o antigo, as empresas têm a opção de terceirizar a modernização do aplicativo para um consultor que dará um preço fixo.

"Talvez custe mais, porque as coisas sempre custam, mas pelo menos você tem uma base para continuar", disse ele.

As empresas também podem calcular os custos do projeto com seus próprios recursos, determinando quem trabalhará no projeto, quantas horas levará e quanto esses trabalhadores ganham por hora, disse a Bloomberg.

"Pegue esse número e dobre", disse ele, acrescentando que os engenheiros tendem a subestimar.

Não importa qual rota as empresas escolham, isso envolverá principalmente suposições, disse Bloomberg.

"É um tipo de coisa meio sem graça, não importa como você faça isso", disse ele.