O que é e como deve ser feita a modernização de aplicativos?

Durante o evento da Sensedia, APIX 2023, Max Cardoso, consultor de tecnologia da V8, dirigiu um painel sobre modernização de aplicativos e deu dicas a empresas que desejam impulsionar sua jornada de transformação digital. O especialista também discutiu o papel dos Chief Information Officers (CIOs) neste processo.

"Primeiramente, é importante entender que os líderes de engenharia de software e de aplicativos não devem se perguntar: 'como podemos nos livrar desses aplicativos antigos?'. Em vez disso, devem se questionar como é possível otimizar os aplicativos abordando a dívida técnica, melhorando o ajuste dos negócios ou modernizando suas plataformas", afirmou Cardoso.

Uma maneira de fazer isso é por meio da modernização contínua, um processo que permite remover e substituir programas, atentando para obstáculos de negócios específicos encontrados no aplicativo. "Implemente a modernização contínua identificando, priorizando e removendo os pontos de fricção mais graves. Além disso, estabeleça uma cultura de modernização contínua trabalhando com equipes de produtos e plataformas", aconselha o consultor da V8.

O especialista ainda explicou que, em um processo de modernização, cada equipe de produto ou plataforma deve gerenciar seu débito técnico e desenvolver a cultura de modernizar continuamente seus ativos de software, em linha com uma estratégia definida e apoiada por Tl e pela equipe de negócios. Em conjunto a isso, uma linha de orçamento de modernização deve ser alocada para que um modernization squad possa atuar, criando, assim, plataformas transacionais. "Ou seja, trata-se de modernizar a partir destes aplicativos legados, removendo obstáculos e fornecendo amplo suporte às equipes de produto", sintetiza Cardoso.

As mudanças não são apenas técnicas

No entanto, a modernização também passa por mudanças no modo de trabalhar dos funcionários. "Ao adotar um processo de modernização, é relevante reconhecer os diferentes tipos de mudança que há: improvement, que está focado em mudar ferramentas; transitional, focado em mudar ferramentas e habilidades do time; e transformational, em que se mudam ferramentas, habilidades e, também, mindsets (ou mentalidades), diz Cardoso.

Ele citou, em seguida, uma pesquisa de 2021 da Gartner que revela que há três lacunas na força de trabalho capazes de interferir na capacidade ou disposição dos funcionários de aplicar a cultura desejada pela organização: conhecimento, mentalidade (ou mindset) e comportamento.

Por isso, é importante que, durante a modernização, os CIOs e outros membros da organização integrem a visão digital com as estratégias existentes em nível empresarial e garantam que os líderes de negócios compreendam as possibilidades.

Cardoso acrescentou, por fim, que alguns potenciais desafios dos CIOs são a pressão por inovação, os altos custos de licenciamento, a escala ineficiente, a retenção de talentos, os riscos de segurança e o débito técnico.