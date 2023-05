O caminho para a modernização da TI

O mundo dos negócios está em uma fase turbulenta. Em tempos de volatilidade e incerteza sem precedentes, as empresas são forçadas a se transformar, de forma rápida e eficaz, para sobreviver e prosperar.

A modernização da tecnologia da informação (TI) é uma forte aliada para atingir esse objetivo. Ela aplica as últimas tecnologias, métodos e padrões –incluindo cloud, Agile e automação–, à infraestrutura, arquitetura e produtos de TI existentes nas organizações para maximizar a resiliência, eficiência, flexibilidade e competitividade, que são elementos necessários para as empresas enfrentarem essa turbulência.

E os líderes entendem isso: os esforços de modernização estão no topo da agenda de negócios na América Latina, já que a região terá o segundo crescimento mais rápido em iniciativas digitais do mundo, com uma taxa composta de crescimento anual de 17,5%, segundo a IDC.

Apesar de reconhecer sua importância e investir pesadamente em esforços de transformação digital, muitas organizações ainda não conseguem tirar o máximo proveito de suas iniciativas de modernização. De acordo com um relatório recente encomendado pela Kyndryl para a Forrester Consulting, apenas cerca de metade das organizações pode efetivamente dimensionar as operações conforme necessário (55%), responder rapidamente a interrupções (52%) e se adaptar facilmente a eventos imprevistos (48%), destacando deficiências em seus modelos operacionais atuais. Portanto, é essencial que as empresas abordem a modernização de TI da maneira certa para ver o seu ROI.

O principal problema não é a tecnologia em si, mas a capacidade da organização em usá-la de forma estratégica e eficaz. As organizações geralmente enfrentam dificuldades com projetos de modernização de TI devido à infraestrutura e processos insuficientes para realizar a integração perfeita com novas tecnologias. A cultura corporativa deve ser transformada para criar um ambiente dinâmico que adote a digitalização contínua, a mudança de responsabilidades e a capacitação da força de trabalho.

Então, o que as empresas devem fazer para dimensionar corretamente essas questões operacionais? Eu diria que uma abordagem mais holística e personalizada é necessária para enfrentar os desafios atuais e começar a obter mais valor dos investimentos em tecnologia existentes. Aqui estão algumas recomendações:

A cultura empresarial tem a capacidade de melhorar e se adaptar para tornar a empresa um negócio eficiente e orientado a dados.

A infraestrutura de TI pode ser modernizada para simplificar e melhorar seu gerenciamento e operações, e o repositório de infraestrutura legada e configurações antigas devem ser atualizados para atender às necessidades atuais e futuras.

As empresas devem avaliar e considerar diferentes abordagens para modernizar e otimizar seus sistemas operacionais, sejam mainframe ou não, o que lhes permitirá encontrar a solução mais eficaz e eficiente para sua organização.

Os métodos de ROI podem ser atualizados e aprimorados para refletir o valor de longo prazo dos projetos de modernização de TI, não apenas um único investimento ou projeto.

As unidades de negócios devem trabalhar juntas para melhorar o gerenciamento e a integração dos riscos tecnológicos.

Gerenciar o risco cibernético, incluindo segurança e privacidade, é um imperativo comercial crítico e requer uma abordagem abrangente que incorpore considerações de tecnologia e negócios para proteger a reputação, os ativos e os clientes de uma empresa.

A verdadeira modernização não pode ser alcançada sozinha. Requer parcerias externas para ajudar a orientar as empresas no gerenciamento de mudanças, aprimoramento de habilidades e integração de plataformas necessárias para uma modernização completa. As organizações devem procurar maneiras de colaborar com parceiros estratégicos e confiáveis. E é aqui que o serviço gerenciado pode ajudar a fechar a lacuna de habilidades, fornecer novas soluções e aprimorar a segurança que ajudam as empresas a atingir seus objetivos e colocar o ROI da nuvem de volta aos trilhos.

Embora as empresas hoje enfrentem uma mudança de paradigma na forma como operam, é fundamental que se concentrem em se tornarem mais ágeis e obterem maior visibilidade das suas operações durante esse caminho para a modernização. As decisões tomadas hoje impactarão o futuro e moldarão a sua capacidade de fornecer resultados de negócios tangíveis nos próximos anos.

A hora de agir é agora, pois a turbulência da incerteza não esperará por quem estiver despreparado.

Sobre a autora: Andrea Penha é vice-presidente de soluções para mercados estratégicos da Kyndryl (América Latina, Europa e APAC/MEA). Ela tem mais de 20 anos de experiência em serviços de tecnologia, com uma história de liderança que abrange funções de vendas, soluções e entrega de serviços. Anteriormente, liderou a equipe responsável por negociar acordos complexos e criar soluções de alto valor para clientes latino-americanos na Kyndryl. É graduada em Tecnologia da Informação pela PUC-RJ, pós-graduada em Gerenciamento de Projetos pela FIAP Paulista, possui MBA em Administração Executiva pelo Ibmec-SP e MBA em Administração Executiva pela Fundação Dom Cabral.