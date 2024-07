Hitachi Energy atualizará algumas subestações da hidrelétrica Tucuruí

A Hitachi Energy anunciou que venceu o contrato de atualização do sistema de proteção, controle e supervisão (SPCS), setor de 500kV, nas subestações de Tucuruí e Marabá, administradas pela concessionária Eletrobras. Ambas as subestações ficam no Pará, na região Norte, e estão associadas à usina hidrelétrica de mesmo nome (Tucuruí), a segunda maior usina 100 por cento nacional em operação no Brasil, com 8.370 MW de capacidade instalada de geração.

O projeto, que já começou e teve como pano de fundo no primeiro semestre de 2021 o planejamento de retorno da Hitachi Energy para projetos estratégicos de modernização de SPCS, consiste na substituição de todo o sistema de cabos das subestações e dos painéis de proteção e controle. O desafio da empresa seria modernizar duas importantes subestações de energia elétrica do Brasil em um curto espaço de tempo.

A Hitachi Energy também está envolvida no treinamento da equipe que irá monitorar o sistema, na engenharia do projeto elétrico e nos testes e simulações para verificar o funcionamento do equipamento.

"Nesse processo, estamos disponibilizando as mais modernas soluções de proteção do nosso portfólio, que são os IEDs (Intelligent Electronic Devices) bem estabelecidos no mercado, além da substituição dos cabos existentes", afirma Julio Cezar de Oliveira, gerente de Tecnologia de Automação de Rede da Hitachi Energy no Brasil.