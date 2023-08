Commvault e AWS expandem parceria para oferecer backup e recuperação na nuvem

A Commvault anuncia sua integração contínua com a Amazon Web Services (AWS) ao ingressar no AWS ISV Workload Migration Program, obtendo várias designações do AWS Service Ready Program. Como parte desse programa, o software Commvault foi validado como AWS Graviton, AWS PrivateLink e Amazon Linux Ready para sua solução de backup e recuperação de dados.

A participação nesses programas expande o relacionamento da Commvault com a AWS para oferecer aos clientes conjuntos acesso contínuo à proteção de dados, desenvolvida especificamente para proteger, defender e recuperar dados em ambientes híbridos e de nuvem. Por meio do AWS ISV Workload Migration Program (WMP), os clientes podem acelerar sua migração para a AWS com créditos promocionais, orientação e suporte técnico aprimorados.

“Combinado com os fluxos de trabalho escalonáveis e repetíveis automatizados da Commvault, o resultado é uma modernização simplificada e de custo reduzido para a AWS, podendo aproveitar mais prontamente a elasticidade, escala, segurança e desempenho que ela oferece. E com o amplo suporte nativo do Commvault para serviços da AWS, automação e recursos de otimização de custos, essas cargas de trabalho podem ser protegidas de forma transparente quando estiverem na nuvem, simplificando as operações, fornecendo proteção e capacidade de recuperação com um TCO substancialmente menor”, diz um comunicado de imprensa.

Além do WMP, a Commvault obteve designações de AWS Service Ready para os serviços AWS Graviton Ready, AWS PrivateLink Ready e Amazon Linux Ready.

A plataforma de proteção de dados da Commvault pode ser encontrada no AWS Marketplace. Migrações selecionadas se qualificam para créditos promocionais do WMP.