Empresas com TIs multicertificadas têm vantagem competitiva

A fim de estarem à frente dos concorrentes, acompanhando as inovações tecnológicas e lançando soluções que facilitem a vida dos seus clientes, as empresas precisam contar com áreas de tecnologia com várias certificações em TI. São elas que possibilitam a expertise para a implementação de uma série de tecnologias que contribuem para a devida gestão estratégica do negócio, em um mundo cada vez mais conectado e digital.

De acordo com Walter Troncoso, CEO da Inove Solutions, as certificações não são voltadas apenas aos cargos mais elevados na área de tecnologia. “As funções em TI, sejam elas próprias ou terceirizadas, exigem habilidades especializadas em segurança, rede, nuvem, arquitetura de soluções, entre outras, o que significa que profissionais de diferentes níveis podem obter certificações que auxiliam na transformação digital dos negócios”, afirma o especialista.

Empresas com infraestruturas obsoletas de TI, evidentemente, possuem maior limitação para a transformação digital. “Equipes despreparadas, sem as certificações necessárias para a gestão da área, podem colocar todo o negócio em risco, inclusive do ponto de vista da cibersegurança”, aponta.

Falta de mão de obra especializada

Segundo pesquisa realizada em julho deste ano pela Cortex, o avanço da tecnologia e a necessidade de as empresas se adaptarem às mudanças do mercado fizeram com que novas profissões surgissem na área tech. A pesquisa identificou mais de 77 mil vagas ativas em quinze principais portais de emprego do Brasil, para dezesseis profissões que, até pouco tempo atrás, não existiam ou eram pouco buscadas no mercado, e apontou a dificuldade que as empresas enfrentam em preencher essas vagas no país.

“A realidade é que, diante de tamanha concorrência de mercado em busca de profissionais qualificados, há empresas optam por parceiros com certificação mínima, em que apenas um profissional da equipe é sênior e o resto é júnior, por exemplo”, ressalta Troncoso. “E quando a equipe de tecnologia é limitada, sem flexibilidade suficiente para gerir a área e só oferece soluções básicas ao cliente, isso acaba sendo mais custoso para a operação pelo simples fato de não se ter a inteligência e o valor agregados no longo prazo, resultando em erros na gestão da TI”, alerta Walter.

Já as empresas que contam com equipes ou parceiros multicertificados estão sempre à frente, acompanhando as inovações tecnológicas. “Isso se dá pelo simples fato de elas poderem contar com o apoio de profissionais preparados, com conhecimentos necessários para lidar com determinados produtos ou serviços, com maior flexibilidade para buscar soluções e aptos para encontrar diferentes alternativas para a operação”, explica o executivo.