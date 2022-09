Plano para uma implementação ITIL bem-sucedida

A Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Information Technology Infrastructure Library, ou ITIL) é uma estrutura amplamente aceita para fornecer gerenciamento de serviços de TI. Ela fornece um conjunto abrangente de práticas recomendadas que oferecem orientação prática e comprovada para como indivíduos e organizações podem usar a TI como uma ferramenta de negócios para apoiar a transformação digital, a facilitação de serviços e o crescimento geral.

Para implementar efetivamente essa infraestrutura, as organizações devem ter fundos corporativos para compra, indicação de projetos e fundos de certificação.

Uma implementação ITIL alinha os serviços de TI com estratégias de negócios e processos principais para que as organizações possam obter o máximo de valor da TI e melhor atender às necessidades dos usuários e clientes. As melhores práticas da infraestrutura são extraídas dos setores privado e público e fornecem um glossário comum para serviços e operações de TI.

As publicações mapeiam todo o ciclo de vida do serviço ITIL, fornecendo um conjunto coeso de práticas recomendadas que abordam temas como resposta a incidentes, cumprimento de serviços, controle de operações, estruturas financeiras e gerenciamento de mudanças.

As equipes de TI devem identificar quais problemas estão tentando resolver e suas metas de adoção da ITIL e estar atentas às prioridades gerais e estratégias de negócios da organização. A partir dessas informações, os administradores podem identificar as etapas e recursos necessários para atingir seus objetivos, adotando aquelas práticas que fazem mais sentido para sua organização e suas circunstâncias.

Abraçar a estrutura ITIL pode melhorar a produtividade, a prestação de serviços e a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que reduz os custos e o número de chamadas de help desk. Embora uma estrutura não exija 100% de conformidade, uma organização pode adotar as melhores práticas da ITIL de forma a atender melhor às suas necessidades.

Preparando-se para mudanças organizacionais

A implementação da ITIL requer treinamento interno e educação para preparar adequadamente a equipe de TI para as próximas mudanças no processo. A comunicação aberta e um impulso para a colaboração são essenciais para esse processo. O ingresso do alto escalão administrativo e dos principais players também é necessária para garantir que todos estejam investidos na transição. As equipes de TI devem estar prontas para adotar uma nova maneira de trabalhar, especialmente se a estrutura ITIL desejada incluir métodos DevOps ou Ágeis.

As equipes de TI devem avaliar suas ferramentas atuais de serviço e automação e determinar que outros softwares eles podem precisar. O foco das ferramentas compatíveis com ITIL é automatizar tarefas rotineiras e processos repetitivos para ajudar a simplificar as operações e reduzir o risco de erro humano. Por exemplo, o ServiceDesk Plus do ManageEngine oferece uma oferta de help desk e gerenciamento de ativos que incorpora as melhores práticas ITIL.

À medida que as equipes de TI avançam com a ITIL, elas devem estar cientes de que a infraestrutura não é uma autoridade proscritiva sobre como implementar as melhores práticas.

Como cada organização é diferente, pode haver necessidades específicas de implementação da ITIL relacionadas a preocupações com custos, pessoal ou software. As equipes de TI devem descobrir o que funciona para suas circunstâncias particulares, buscar orientação quando apropriado e entender que sua jornada para a ITIL tem componentes individuais –mas pode muito bem valer o esforço.