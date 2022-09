Por que é hora de repensar o debate DevOps vs. ITIL?

Historicamente, ITIL e DevOps são parceiros ruins. DevOps é sobre velocidade e habilitação, enquanto ITIL, pelo menos tradicionalmente, é uma estrutura muito mais proscritiva que traz atrasos consideráveis em um fluxo de trabalho DevOps.

Isso não quer dizer que o DevOps é perfeito; muitas organizações descobriram –às próprias custas– que uma abordagem aberta do DevOps levou a questões importantes, como códigos relativamente desordenados que fazem seu caminho do desenvolvimento para a produção.

No entanto, a DevOps amadureceu –assim como a estrutura de gerenciamento de serviços de TI ITIL. E embora as duas tecnologias ainda não sejam uma combinação perfeita, é hora de parar de pensar em termos de DevOps vs. ITIL, e em vez disso considerar DevOps e ITIL.

Onde DevOps e ITIL se cruzam

Negócios DevOps devem ter os pesos e contrapesos certos no lugar certo. Devem codificar processos que permitam auditorias; retornar falhas aos desenvolvedores para correção; e criar um loop de feedback dos usuários finais para os times de desenvolvimento e operações.

A versão mais recente da estrutura ITIL (ITIL 4) é focada em valor, o que fornece uma base sólida para esses processos. E à medida que o DevOps continua a evoluir, as práticas ITIL podem ajudar as equipes de TI a criar ambientes idempotentes.

Idempotência é o meio pelo qual uma entidade –como um usuário final, desenvolvedor, profissional de operações de TI ou mesmo um motor de IA ou aprendizado de máquina– define o resultado desejado de qualquer mudança. As ferramentas subjacentes então usam scripts para criar e provisionar pacotes em um ambiente operacional que alcançará o resultado desejado. Essa abordagem requer acompanhamento contínuo e loops de feedback para garantir que o resultado não seja apenas alcançado, mas seja mantido à medida que a plataforma também muda.

O ITIL 4 adota esses conceitos. A cadeia de valor de serviços da estrutura promove um conjunto interconectado de atividades que lidam com a criação de serviços, entrega e melhoria contínua. É complementar às práticas contínuas de desenvolvimento e entrega contínua em DevOps. No entanto, há uma diferença fundamental entre DevOps vs. ITIL aqui: O primeiro enfatiza as formas técnicas de execução dessas tarefas, através do uso de ferramentas de desenvolvimento e processos rígidos, enquanto esta última se concentra mais em garantir que as tarefas ocorram de forma controlada e auditável.

O sistema de valor de serviço da ITIL sobrepõe sua cadeia de valor de serviço. Esse sistema amplo incorpora desde como uma organização funciona a partir da oportunidade ou a demanda do usuário final até a entrega de valor.

Sistema de valor de serviço ITIL