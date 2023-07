Parceria entre AWS e Darede fortalece infraestrutura do Open Finance Brasil

O Open Finance Brasil tem alcançado marcos significativos na implementação do sistema financeiro do país, tendo hoje o suporte estratégico da Amazon Web Services (AWS) e da Darede, uma consultoria de serviços de tecnologia da informação do mercado. Segundo a Open Finance, essa parceria tem desempenhado um papel crucial na criação de uma infraestrutura robusta e segura, impulsionando a inovação e a interoperabilidade no setor financeiro brasileiro.

No início da implementação do Open Finance, em fevereiro de 2021, a AWS foi acionada para fornecer, em meio aos desafios de curto prazo, um ambiente de baixo custo que possibilitasse a disponibilização do Portal do Open Finance, composto por três áreas: Cidadão, Participante e Desenvolvedor. No portal, os desenvolvedores podem acessar informações importantes para seguir em conformidade com as regras do Open Finance na fase de criação das soluções. O Portal contém detalhes sobre como os sistemas devem se comunicar, explicações de termos técnicos, descrições das diferentes APIs, entre outras informações relevantes.

“A escolha pela AWS foi um processo natural, pela sua experiência no setor financeiro, sua gama de ferramentas de conformidade e governança e a expertise em desempenhar um papel fundamental na definição de melhores práticas e na avaliação de potenciais impactos de longo prazo na arquitetura, segurança e infraestrutura dos projetos”, diz um comunicado de imprensa da AWS.

Já a Darede foi selecionada para assumir a gestão operacional e apoiar na implementação e migração de sistemas centrais da governança do Open Finance Brasil. A empresa realizou um levantamento abrangente utilizando a metodologia AWS Well-Architected Framework, com foco na segurança, confiabilidade e redução de custos. Isso resultou na implementação das soluções AWS, que garantiram não apenas a segurança almejada, mas a escalabilidade automática das aplicações e a conformidade com o padrão CIS Benchmark (conjunto de regras que mostram as melhores práticas de configurações amplamente aceitas e desenvolvidas por uma comunidade global de especialistas em segurança cibernética). De acordo com os resultados do projeto divulgados pela Darede, houve uma redução de 40% dos custos e uma aderência de 100% ao CIS.

Segundo a AWS, seu plataforma de tecnologia oferece não somente um ambiente seguro, mas o acesso ao diretório central, que gerencia certificados digitais para participantes autorizados pelo Banco Central do Brasil a operar dados no Open Finance, e à Plataforma de Coleta de Métricas (PCM), uma plataforma automatizada para consolidação de consumo e transmissão entre os participantes, para que sejam identificados mais facilmente os potenciais gargalos no processo de comunicação de dados e na resolução de problemas. Ambas são hospedadas pela AWS em contas mantidas por fornecedores do Open Finance Brasil.

“A parceria entre a AWS e a Darede permitiu que o Open Finance Brasil –cuja estrutura segue gerenciada pela entidade contratada para tal finalidade, a Chicago Advisory Partners– fosse bem-sucedida no andamento do projeto, trazendo um ambiente seguro, otimizado e sustentável”, diz o comunicado.