Como a tecnologia de IA pode ser aliada no varejo

A crescente demanda por experiências mais personalizadas e eficientes tem estimulado o setor varejista a adotar tecnologias de inteligência artificial (IA) para otimizar processos, melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a competitividade.

Na Allied Tecnologia, varejista na distribuição de eletrônicos no Brasil, as atividades que utilizam IA são concentradas na esfera de operações internas, com objetivo de automatizar algumas tarefas. De acordo com dados da Fortune Business Insights, o mercado global de IA no setor de varejo foi estimado em US$ 7,14 bilhões em 2023 e tem previsão de crescer para US$ 9,36 bilhões em 2024, atingindo US$ 85,07 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 31,8% ao longo do período projetado.

“Diferente de outras inovações tecnológicas, a IA no varejo não se resume apenas à digitalização ou automação de processos, ela envolve o uso de algoritmos de machine learning para interpretar grandes volumes de dados e gerar insights valiosos. Uma das aplicações mais notáveis da IA é a análise preditiva, que ajuda a prever demandas e otimizar a gestão de estoques”, comenta comenta Daniel Muller, Chief Technology Officer (CTO) da Allied.

“Com a capacidade de processar e analisar dados de forma rápida e precisa, os algoritmos podem ajustar os níveis de estoque em resposta às oscilações na demanda, como aquelas decorrentes de promoções sazonais e datas especiais. Esse tipo de IA vai além de simples algoritmos, envolvendo machine learning para melhorar continuamente suas previsões com base em novos dados”, explica Muller.

Segundo a executivo da Allied, para a implementação de IA, é essencial que as empresas tenham uma base de dados bem estruturada. O data lake é fundamental para alimentar algoritmos de IA com informações precisas e completas. Sem essa estrutura, qualquer tentativa de implementar IA corre o risco de gerar resultados imprecisos ou inconsistentes.

“Outra aplicação relevante de IA no varejo é a personalização do atendimento ao cliente, analisando as preferências de compra dos consumidores para antecipar suas necessidades, como nos programas de fidelidade que sugerem produtos com base em histórico de compras”, diz o CTO.

Essa tecnologia promete transformar profundamente o setor, oferecendo vantagens competitivas significativas para empresas que souberem integrá-la de maneira estratégica e estruturada. No entanto, o sucesso dessa transformação depende da conscientização sobre o que realmente constitui IA, da construção de uma base sólida e confiável de dados e processos. Somente assim, o varejo poderá extrair o máximo potencial dessa tecnologia, otimizando suas operações e entregando valor real ao cliente, alerta Allied.