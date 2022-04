Semantix investe em aquisições para expandir negócios

As recentes aquisições da Semantix, multinacional brasileira especializada em big data e inteligência artificial (IA), justificam seu propósito de impactar bilhões de vidas com dados. Foram 3 aquisições nos últimos 2 anos voltadas a expandir ainda mais as capacidades de sua plataforma de dados, além de funcionalidades específicas para verticais como Saúde, Varejo e Financeiro. Até o momento, a Semantix vinha adotando uma estratégia de marcas independentes, mas a partir de agora passa a unificar todas elas sob a plataforma SDP Data Integration.

A empresa do setor tecnológico adquiriu no começo do ano passado a startup LinkAPI, plataforma de integrações oferecida no modelo de serviço. Desde 2017 no mercado, a LinkAPI faz integração e gestão de APIs e conta com uma carteira de cerca de 180 clientes de 16 países, sendo responsável direta por 5 bilhões de integrações e hits de APIS por mês. “A somatória entre o sofisticado projeto de dados da Semantix, baseado em big data com a capacidade de fazer integração de dados quase em real time por meio de APIs, trouxe o melhor dos dois mundos para a multinacional brasileira”, diz um comunicado de imprensa.

Em 2020, a “Semantix deu três grandes passos para sua consolidação no mercado, iniciando com a aquisição da Tradimus, em joint venture com o Hospital Care. A aquisição da empresa, que é uma desenvolvedora de plataforma B2B incluindo software e algoritmos para otimização de transações de serviços de saúde, faz parte da estratégia de crescimento da Semantix em verticais do mercado de big data e inteligência artificial na América Latina. A joint venture nasceu da oportunidade de construir novidades no mercado de saúde unificando as forças Semantix e Hospital Care em um mercado que remunera pelo número de procedimentos, e não pelo valor da resolução dos problemas”, diz eles do Semantix.

No mesmo ano, a Semantix comprou a companhia FastOmni –uma desenvolvedora de plataforma de software e dados de e-commerce B2C e B2B para grandes e pequenas empresas. “Com a aquisição, pretendemos ampliar nossa participação no segmento de varejo e promover o desenvolvimento de soluções cada vez mais completas, automatizadas e eficientes”, explica Leonardo Santos, CEO Semantix. Com isso, foi criada a solução Smarter Sales –uma inteligência artifical focada em vendas online omnichannel B2C & B2B com especialidade em estrutura Cloud, API e big data.

No que se refere à vertical de Finanças, a Semantix criou também em 2020, a Quios para facilitar o uso da tecnologia no mercado de capitais. “Com soluções inteligentes e know-how tecnológico necessários para colocar os clientes sempre um passo à frente. Com uma estratégia orientada a dados em Python, a Quios elimina dificuldades no desenvolvimento de estratégias quantitativas de uma maneira acessível a todos”, diz o comunicado de imprensa.