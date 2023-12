A tecnologia é o auxiliar ideal para cumprir as resoluções de Ano Novo

Com o fim de ano a gente revisita as listas de desejos e metas feita em janeiro e faz novas resoluções para o ano que está prestes a começar. Mas, todos os anos, há metas que não foram alcançadas, como podemos assegurar que os objectivos sejam alcançados no próximo ano? Diante desse cenário, a tecnologia é uma aliada para a concretização de sonhos como a realização da casa própria, as metas de autocuidado, alimentação saudável, empreender em um novo negócio, aprender um outro idioma ou mesmo em temas como sustentabilidade.

Alguns aplicativos e plataformas on-line podem colaborar para que em dezembro de 2024, os objetivos estejam concluídos, dando lugar a novos propósitos a serem alcançados. Confira abaixo quais são alguns deles.

Um novo lar O sonho da casa própria ainda é uma realização que não envelhece ou muda entre os brasileiros. Um levantamento da consultoria americana de análise de dados, Comscore, entre janeiro e maio de 2023, com pessoas da Geração Z, revelou que 19% delas almejam comprar a primeira casa ou apartamento. Desde 2015, a plataforma da Resale facilita a aquisição de imóveis diretamente pelos consumidores, por meio de venda direta, leilões ou por imobiliárias e corretores parceiros. As propriedades são provenientes de instituições financeiras, grandes empresas ou Governos, que retornam ao mercado como opção de compra muito mais acessível, via leilão on-line. Totalmente digital, a compra de forma remota inclui, ainda, o processo de escrituração e registro, que ficam por conta da plataforma.

Ajudar o meio ambiente Com grandes mudanças climáticas acontecendo nos últimos anos, a preocupação de fazer escolhas mais sustentáveis é algo que sobe na lista de promessas a cada novo ano que entra. Atuando no cenário contra o desperdício de comida, a Food To Save, o app nº 1 no combate ao desperdício de alimentos, já evitou o descarte de mais de 2 mil toneladas de alimentos. A foodtech atua como elo entre estabelecimentos com excedentes de produção e/ou produtos próximos à data de validade, mas que estão em boas condições para serem consumidos.

Iniciar um novo negócio, físico ou virtual Empreender é o segundo maior sonho do brasileiro, segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que identificou que seis a cada 10 pessoas têm o desejo de ter o seu próprio negócio. Neste sentido, as franquias tornam-se opções estratégicas para quem deseja investir e tirar essa meta do papel. Mas para quem busca iniciar um negócio no mundo digital, uma opção é abrir uma loja online. Um dos primeiros passos necessários para abrir uma loja virtual é procurar por uma ferramenta que irá auxiliá-lo desde o desenvolvimento do site às vendas. Este é o caso da Cartpanda, uma plataforma completa que permite a criação e o gerenciamento de lojas virtuais, além de serviços que incentivam o crescimento e o empreendedorismo. Visando inovar no setor de e-Commerce, a startup está sempre desenvolvendo soluções exclusivas aos lojistas, como é o caso do Cartpanda Pay, um gateway de pagamento próprio com tecnologia multi-adquirente que possui uma das melhores taxas de aprovação do mercado.

Tornar o sonho de aprender inglês em realidade Segundo dados da plataforma 7Waves, o desejo de aprender inglês fez parte dos objetivos de 4 entre 10 pessoas em 2021. Apesar do sonho em falar um novo idioma, algumas pessoas enfrentam problemas como o medo de treinar a língua ou a falta de tempo em estudar presencialmente. Atentos a este cenário, a ChatClass, edtech pioneira na educação conversacional através de inteligência artificial, oferece serviços com tecnologia de IA que permite aos usuários aprender inglês por meio de experiências de aprendizado conversacional por chatbots no WhatsApp e Instagram. A startup também desenvolve conteúdos e feedbacks personalizados aos alunos, além de oferecer serviços para todas as necessidades da língua, como cursos voltados para perder o medo de falar inglês. Desde a chegada da ChatClass ao mercado em 2024, mais de 750 mil pessoas já foram treinadas pelos seus cursos.