A transformação digital na gestão de gastos corporativos

Diante de inúmeros desafios econômicos globais, muitos diretores financeiros estão cada vez sob mais pressão para aumentar os lucros e a produtividade em um momento de inflação, aumento de custos de mão de obra, preços mais altos, custos crescentes de empréstimos, impossibilidade de gerar previsões de vendas e outras pressões significativas do mercado.

O caminho que cada diretor financeiro traçar agora determinará se sua organização conseguirá ou não enfrentar os desafios e ter êxito.

Para contornar a barreira das pressões externas e das incertezas, é preciso que esses profissionais estejam atentos a alternativas que possam controlar. Uma delas, por exemplo, são as práticas de gastos em suas organizações. O que acontece antes, durante e depois da ação direta de gastar dinheiro? Quais são os controles e processos utilizados?

Diante do cenário do mercado, é fundamental que os liderem tenham ciência que, se quiserem gerar valor e alcançar o sucesso, precisarão transformar o negócio em sua base e escalar a mudança.

Ter visibilidade total sobre os gastos é essencial. O uso da tecnologia nesse sentido, como as plataformas de gestão de gastos corporativos (Business Spend Management, BSM), por exemplo, proporciona aos diretores financeiros a oportunidade e a visibilidade para compreender como os recursos estão sendo usados em toda a empresa, e aplicar ferramentas de ajuste de precisão e não instrumentos afiados apenas para cortar custos.

Com o aumento da visibilidade sobre todos os tipos de gastos, do custo de mercadorias vendidas às despesas operacionais, os líderes financeiros conseguem tomar as decisões informadas necessárias para garantir a competitividade da empresa.

Vale ressaltar que a tecnologia digital sozinha não é suficiente para administrar os aumentos de custos, taxas de juros elevadas e a incerteza do mercado mundial. No entanto, as iniciativas de transformação que empregam tecnologia digital, insights, inteligência artificial e recursos operacionais estão exclusivamente posicionadas para ajudar funções isoladas a colaborar de formas diferentes e melhores para, juntas, solucionar desafios maiores.

Dito isso, abaixo menciono alguns insights, sustentado por inteligência artificial, que apresentam às empresas o que é preciso para responder melhor e mais rápido:

- Gerar lucratividade: aplique práticas de BSM para melhorar as margens com economia superior aos típicos 2% a 3% proporcionados pelas abordagens tradicionais de gestão de gastos;

- Minimização de múltiplos riscos: evite fraudes, estouros no orçamento e gastos com fornecedores arriscados melhorando seu controle sobre os gastos;

- Otimizar o caixa e pagamentos: administre melhor o caixa com maior visibilidade sobre faturas para otimizar os tempos de pagamentos;

- Operar com mais eficiência: aumente a agilidade e a produtividade unindo procurement e faturamento em uma única plataforma.

Investir em uma abordagem de gestão de gastos corporativos (BSM) proporciona uma transformação digital mais rápida e menos arriscada para o seu negócio. O uso desse tipo de tecnologia é capaz de conectar diversas áreas dentro da empresa como finanças, compras, compliance, tesouraria, cadeia de suprimentos, sustentabilidade e TI com um objetivo comum de alcançar novos níveis de valor a partir de cada origem de gastos. Pense nisso. Acelere o desempenho do seu negócio e alcance seu propósito.

Sobre o autor: Renato Brisola é vice-presidente e general manager Latam da Coupa Software.