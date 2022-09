Como as empresas podem garantir a visibilidade sobre a sua TI?

O consumo dos recursos tecnológicos nas empresas cresce exponencialmente e é fundamental ter a visibilidade necessária para saber o que acontece na infraestrutura de TI. Justificar os investimentos nesta área crítica sempre é desafiador para as empresas, principalmente porque é necessário ter detalhes sobre como funcionam os dispositivos e as aplicações dentro da rede corporativa, além de poder identificar e como este ambiente está sendo utilizado, monitorado e protegido. Não se pode investir no escuro, sem o conhecimento necessário.

Manter a infraestrutura de TI atualizada não é simples e isso não acontece de uma hora para outra, sem que ocorra o planejamento necessário e precedido da visibilidade abrangente sobre os recursos existentes e utilizados pelas equipes em todos os departamentos. Mesmo em situações de crise –como foi a pandemia–, não ocorre uma movimentação muito forte para os investimentos. Pelo contrário, o que acontece é a retração. No entanto, com a otimização da rede por meio de ferramentas especializadas é possível aumentar o desempenho dos recursos disponíveis e evitar gastos desnecessários.

Mas, como garantir a qualidade da gestão de TI e otimizar os investimentos? Como avançar? A gestão do operacional da TI sempre esteve sob a responsabilidade das equipes técnicas, dedicadas a manter a infraestrutura funcionando e prestando assistência e suporte aos usuários. Fica complicado para a alta gerência e dos CIOs obter o conhecimento sobre tudo o que acontece no ambiente de TI, sendo necessário possuir ferramentas capazes de monitorar os recursos disponíveis, desde os dispositivos, aplicações empresariais e até identificar como os colaboradores fazem uso de tudo isso.

Podemos listar aqui uma infinidade de possibilidades, mas, como enfrentamos a limitação do espaço disponível para um artigo, gostaria de apontar algumas iniciativas que possibilitam aumentar a visibilidade sobre o que ocorre na infraestrutura de TI, facilitando a captação de informações necessárias sobre o que é importante.

- O monitoramento global e centralizado garante visibilidade de todos os equipamentos e aplicações do ambiente de TI, independente do fabricante, em apenas um local. Através de funcionalidades como mapas e alarmes a equipe de suporte terá recursos para agir com maior eficiência e assertividade.

- O acesso a métricas e KPIs garantem conformidade com o SLA, não só em relação ao ambiente de TI, como quaisquer outros indicadores que podem ser medidos e comparados. Possua uma visão panorâmica de todos os KPIs e uma gestão baseada em dados.

- A gerência de configuração será uma importante aliada na rápida identificação de comandos improcedentes aplicados aos dispositivos e na garantia de conformidade com as políticas de segurança e de TI.

Como a medição e controle destas atividades, as equipes técnicas conseguem oferecer à alta gerência da empresa os relatórios detalhados necessários e sempre atualizados sobre cada uma das etapas das atividades. Isso facilita saber o que funciona, o que é necessário manter, corrigir, atualizar ou descartar. Fica mais fácil apurar os custos envolvidos atuais e futuros e, com isso, promover os investimentos necessários para acompanhar o crescimento do negócio e da organização.

Sobre o autor: Marco Catunda é CTO da Telcomanager.