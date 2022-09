Telcomanager investe em tecnologias para monitoramento de redes e apps

A Telcomanager –fornecedora de soluções de monitoramento, controle e configuração de infraestrutura de redes, ativos de TI e aplicações empresariais– está intensificando a oferta de seu portfólio de tecnologias destinadas a ajudar os CIOs e gestores de TI a aumentarem a capacidade de monitoramento do consumo das aplicações e do comportamento das redes corporativas em todas as unidades de negócios, departamentos e centros de custos das empresas.

A proposta é garantir o conhecimento necessário para que os gestores de TI possam assegurar a qualidade dos serviços aos usuários, aumentar a confiança, estabilidade e segurança do ambiente tecnológico, além de fortalecer a capacidade da tomada de decisão para as reais necessidades de cada operação de negócio e facilitar a definição dos investimentos na área.

A linha de produtos da Telcomanager foi projetada para resolver os principais desafios da gestão de TI multi-vendor: análise global da rede e infraestrutura, controle e identificação da utilização das aplicações, falhas, planejamento de performance e qualidade de serviço para atendimento de SLA (Service Level Agreement). As soluções permitem às equipes de TI receberem rapidamente informações importantes e imprescindíveis para reagirem às mudanças inesperadas de comportamento das atividades nas aplicações ou a possíveis falhas de conectividade.

O sistema TRAFip promove a visibilidade estratificada sobre o tráfego de rede dos dispositivos e aplicações, análise das políticas de QoS (Qualidade de Serviço) e segurança da rede. O sistema SLAView faz a medição do consumo dos recursos e monitora o desempenho dos ativos e sistemas na rede, além de enviar alertas sobre as falhas na infraestrutura de rede e de TI. O sistema CFGtool permite extrair, documentar e versionar as configurações dos dispositivos conectados à rede, e, aprovisionamento em massa de múltiplos equipamentos. Todas as soluções oferecem visualizações gráficas personalizáveis, relatórios detalhados, configuração de alarmes baseados em políticas de uso, configurações automáticas, de maneira rápida e em alto desempenho.

As soluções da Telcomanager são projetadas para facilitar o trabalho dos gestores de TI de empresas de pequeno, médio e grande porte de qualquer segmento de negócio que possua rede IP, como por exemplo: cadeias de varejo, bancos e organizações financeiras, empresas de logística, indústrias de base, aeroportos, instituições educacionais, órgão governamentais, provedores de conteúdo, entre outros, além das operadoras de telecomunicações.

“A nossa iniciativa tem como objetivo ajudar as empresas destes segmentos em seus esforços em promover melhorias na infraestrutura disponível para suas equipes. Saber corretamente tudo o que acontece na TI sempre foi um desafio, não apenas para as equipes, mas também para quem precisa definir os investimentos na área. Esta necessidade de conhecimento recebeu mais atenção no período da pandemia, quando as equipes passaram para o trabalho remoto e as redes corporativas passaram a ser acessadas por uma infinidade de dispositivos, o que levou as empresas a buscarem mais controle sobre o que acontecia na rede”, afirma Marco Catunda, CTO da Telcomanager.

Segundo o executivo, sempre foi difícil para as empresas fazer investimentos para manter a infraestrutura de TI sempre atualizada; e isso não acontece de uma hora para outra, sem planejamento. “Saber como funciona a rede e as aplicações é o primeiro passo para isso. Mesmo em situações de crise –como a pandemia– não ocorre uma movimentação muito forte para os investimentos. No entanto, com a visibilidade sobre o que acontece na TI ajuda a otimizar os recursos, elevando o desempenho dos recursos disponíveis e evitando gastos desnecessários”, enfatiza Catunda.