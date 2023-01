Por que um bom gerenciamento de alertas é importante na gestão dos recursos de TI?

Quando ocorre qualquer anomalia na rede de computadores, a pior coisa que pode acontecer é o administrador de TI não ser alertado sobre o fato, impedindo que seja adotada uma ação preventiva ou corretiva de incidências e colocar as empresas em situações de alto risco. Por esta razão, a configuração adequada de alarmes possui grande importância no cotidiano das organizações. Segundo Marco Catunda, CTO da Telcomanager, as empresas devem sempre estar alertas e em dia com a saúde dos recursos tecnológicos e, para isso, é necessário garantir a elevada capacidade proativa no monitoramento da rede de computadores e de toda a infraestrutura de TI.

De acordo com o executivo –que é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense e com mestrado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro– “a crescente complexidade das redes de computadores é, geralmente, proporcional à sua importância para as empresas. Principalmente em um ambiente altamente competitivo e da necessidade de inovações contínuas que exigem elevado consumo de recursos de TI, e onde o dimensionamento da infraestrutura torna cada vez mais necessários para poder enfrentar os desafios empresariais. Por esta razão, segundo ele, capacidade alarmística na gestão dos recursos de TI é vital para as empresas”, afirma ele.

Catunda explica que a alarmística é definida pelo conjunto de técnicas para desenvolver, configurar e instalar alarmes para a prevenção de situações de risco, tais como incêndio, intrusão, medição de temperatura, entre outras aplicações. No caso da TI, é a capacidade de alertar aos gestores sobre qualquer ocorrência no ambiente de aplicações e dispositivos para que se possa se antecipar proativamente e evitar anomalias na rede de computadores.

O executivo cita os parâmetros FCAPS, acrônimo para Fault, Configuration, Accounting, Performance e Security, que é um modelo adotado pelas maiores companhias em todas as partes do mundo para qualificar o gerenciamento e monitoramento das estruturas de aplicações e dispositivos. “A alarmística contribui para que parâmetros FCAPS possam ser aplicados corretamente e possui grande importância na gerência de falhas e desempenho, por exemplo, monitorar o consumo de CPU dos ativos da infraestrutura, picos de tráfego, entre outros”, comenta.