Abertas inscrições para formação gratuita em gestão de redes e aplicações

A Telcomanager anunciou as inscrições gratuitas para o curso a distância (EAD) em gerenciamento de redes baseados em softwares de monitoramento para profissionais de todas as idades interessados em aumentar a sua competitividade no mercado de trabalho e capacidade de gerenciar as atividades de rede relacionadas ao tráfego de dados, desempenho de aplicações empresariais e performance do ambiente de TI nas organizações.

A iniciativa visa atender à crescente demanda do mercado por profissionais altamente qualificados para lidar proativamente com os desafios da gestão de TI e preencher as centenas de milhares de vagas disponibilizadas pelas empresas para a área de TI.

Os cursos são online, gratuitos e baseados nos sistemas TRAFip, SLAview e CFGtool da Telcomanager e abordam diferentes aspectos funcionais do gerenciamento de rede definidas pelo FCAPS, acrônimo para Fault, Configuration, Accounting, Performance e Security, adotado pelas maiores companhias em todas as partes do mundo. O curso possui aulas ao vivo e certificação com validação pelo próprio site da Telcomanager.

“Os alunos serão capacitados com as habilidades necessárias para planejar, implantar, coordenar e monitorar os recursos de rede e de toda a TI, facilitando a operação das ferramentas necessárias para manter a saúde do ambiente de negócios e a alta produtividade dos usuários das aplicações de software. As tecnologias utilizadas para os cursos atendem às principais exigências da gestão de TI, o que permite oferecer aos alunos o melhor conteúdo e a capacitação necessária para a suas atividades profissionais", comenta Leonardo Souza, coordenador do programa de formação profissional da Telcomanager.

As ementas dos cursos estão organizadas de acordo com as ferramentas TRAFip, que promove a visibilidade estratificada sobre o tráfego de rede dos dispositivos, aplicações e análise das políticas de QoS (Qualidade de Serviço); com o SLAView, que faz a medição do consumo dos recursos e monitora o desempenho dos ativos e sistemas na rede, além de enviar alertas sobre as falhas na infraestrutura de rede e de TI; e o CFGtool, que permite extrair, documentar e versionar as configurações dos dispositivos conectados à rede, e, aprovisionamento em massa de configurações a múltiplos equipamentos.

As inscrições para os cursos podem ser feitas na página do curso.