Cisco Networking Academy alcança um milhão de estudantes no Brasil

O Cisco Networking Academy, maior programa global de educação em tecnologia da Cisco, acaba de atingir a marca de um milhão de estudantes impactados no Brasil.

Segundo a Cisco, o sucesso do programa no Brasil foi possível graças ao trabalho conjunto de mais de 1.300 instrutores de 600 instituições educacionais ativas, como Centro Paula Souza (CPS), SENAI, SENAC, CONIF (Rede dos Institutos Federais), além de governos estaduais, universidades, ONGs e empresas. Estas parcerias permitem ao programa uma alta capilaridade e cobertura nacional em todos os Estados.

Atualmente, o Cisco Networking Academy, por meio da sua plataforma educacional netacad.com, oferece mais de 60 cursos gratuitos, desde habilidades de alfabetização digital à capacitação profissional. Os conteúdos são alinhados com as demandas do mercado e abrangem áreas como cibersegurança, redes, inteligência artificial, ciência de dados e programação, além de habilidades profissionais como inglês para TI e empreendedorismo.

O programa também investe na tradução do seu portfólio, com 26 cursos já disponíveis em português. Isso facilita a adoção dos conteúdos por instituições de ensino, que podem integrá-los aos seus currículos e escalar o acesso à formação em tecnologia.

Os treinamentos do Cisco Networking Academy, alinhados a uma certificação internacional da indústria, têm uma alta taxa de empregabilidade, sendo que 97% dos alunos formados no Brasil informam ter conseguido um emprego ou uma oportunidade educacional.

Segundo dados da Brasscom, o setor de tecnologia deve gerar até 147 mil empregos formais em 2025. As iniciativas educacionais como o Cisco Networking Academy ajudam a formar profissionais preparados para os desafios e oportunidades dessa nova era.

Três iniciativas de formação que merecem destaque

Entre os destaques do Networking Academy no Brasil está o CiberEducação, um dos programas líderes em capacitação profissional de segurança da informação do País. Parte da iniciativa da Cisco de aceleração digital no país, Brasil Digital e Inclusivo (BDI), o programa já impactou mais de 280 mil estudantes desde 2020 e conta com mais de 7,3 mil brasileiros formados em cursos profissionalizantes, alinhados a certificações internacionais na área de redes e segurança.

Outra iniciativa recente foi a primeira academia flutuante do Cisco Networking Academy no mundo com a Balsa-Escola do Senac Amazonas, que leva capacitação tecnológica às comunidades ribeirinhas do Amazonas. A embarcação está atualmente na cidade de Codajás (AM). Além de levar educação, o projeto tem o objetivo de promover a inclusão digital às comunidades atendidas, oferecendo internet gratuita, a partir de equipamentos de rede segura da Cisco, em um raio de 30 metros da embarcação.

O programa também busca inspirar e atrair mais meninas e mulheres para o setor de tecnologia por meio de iniciativas, como o Women Rock IT.