SoftwareOne abre vagas para novos talentos e profissionais no mercado de TI

A SoftwareOne, fornecedor de soluções de softwares e nuvem, anuncia a abertura de inscrições para dois de seus programas: SoftwareOne Academy e SoftwareOne Academy Returnship (SOAR), para trabalhar em formato híbrido. O primeiro, disponibiliza 13 vagas para diferentes setores em Belo Horizonte, enquanto o segundo, duas vagas temporárias para a área de marketing, em São Paulo.

O Programa SoftwareOne Academy, projeta a integração de talentos iniciantes na área de TI, bem como profissionais que estão buscando uma mudança de carreira e desejam ingressar no setor. Já o Programa SoftwareOne Academy Returnship, conta com foco exclusivo em profissionais experientes que buscam recolocação no mercado de trabalho.

O processo seletivo para ambos os programas é online e inclui entrevistas em inglês. As inscrições podem ser feitas por meio do site.

De acordo com a Talent & Academy Lead Américas da SoftwareOne, Danielle Hiroki, as iniciativas reforçam o compromisso da companhia em desenvolver e capacitar novos talentos para atuarem em uma grande multinacional. “Além de salário competitivo, oferecemos outros benefícios como Vale Alimentação, Vale Transporte e Assistência Médica, sempre focando na saúde e bem-estar dos colaboradores”, afirma.

No caso do programa SoftwareOne Academy, há a possibilidade dos benefícios se ampliarem com bonificações.

SoftwareOne Academy: foco na qualificação profissional e plano de carreira “Estamos explorando ampliar para outras áreas, mas no momento as vagas são para o time de Serviços Gerenciados que integram nosso xDC em Belo Horizonte”, diz Danielle. O requisito mais prestigiado no processo de seleção são as habilidades comportamentais dos candidatos, sendo as soft skills priorizadas. “Como o programa é destinado a iniciantes na área, a experiência técnica é vista apenas como um diferencial. Por este motivo, nosso objetivo é desenvolver profissionais com perspectivas de carreira e crescimento dentro da companhia” afirma. Desta forma, os selecionados passarão de seis a doze semanas realizando capacitações, tanto em estudos individuais, quanto em grupo, abrangendo um onboarding completo, que inclui treinamentos técnicos, desenvolvimento de habilidades, aprimoramento do idioma inglês e a imersão na missão e cultura da companhia. Danielle reitera que é necessário que os candidatos tenham conhecimento pelo menos iniciante em inglês, uma vez que atuarão em um ambiente internacional e diversas atividades do Academy são realizadas em inglês, com equipes globais. “Para complementar a formação no idioma, oferecemos uma plataforma de capacitação na língua inglesa, para fazer com que os participantes se comuniquem com proficiência ao final do programa”, explica. Além disso, o interesse em tecnologia por parte do candidato é essencial. “É importante que os interessados, mesmo que estiverem migrando de área, contem com um curso técnico em TI ou outros relacionados ao setor”, afirma.