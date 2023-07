Alcatel-Lucent Enterprise lança o sistema de gerenciamento de rede de próxima geração

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), fornecedora de soluções de comunicação, rede e nuvem, lançou o Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus Release 10, sua próxima geração de sistema de gerenciamento de rede Software as a Service (SaaS) baseado em nuvem.

De acordo com o fornecedor, a plataforma de nuvem escalável e segura oferece ao usuário uma interface intuitiva e fluxos de trabalho simplificados para configurar e monitorar os pontos de acesso Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN, oferecendo às empresas maior controle, flexibilidade e simplicidade.

Com modelo baseado em assinatura, o OmniVista Cirrus 10 permite que as empresas respondam às suas necessidades crescentes da era digital, incluindo:

Transformação digital com maiores expectativas sobre escalabilidade e eficiência da rede

Mobilidade e proliferação de dispositivos IoT que geram demanda constante por alto desempenho de rede e considerações de segurança

Maior agilidade para se ajustar às mudanças das prioridades de negócios e atualizações de tecnologia

Segundo a ALE, o OmniVista Cirrus 10 auxilia a dinamizar as operações de TI simplificando o gerenciamento e as operações de solução de problemas, especialmente em implantações distribuídas com equipe de TI limitada. O provisionamento simplificado oferece atualizações automáticas de software que incluem patches de segurança críticos para maior proteção e conformidade.

A garantia de serviço proativa permite que as empresas monitorem a qualidade da experiência (QoE) dos usuários, enquanto a análise detalhada da rede e do usuário fornece informações importantes para otimizar o desempenho.

A plataforma em nuvem inclui o Unified Policy Access Manager (UPAM), um serviço Network Access Control (NAC) que fornece autenticação corporativa segura, gerenciamento de funções e aplicação de políticas para funcionários, convidados, usuários BYOD e dispositivos de internet das coisas (IoT).

“A plataforma totalmente baseada em Open API pode integrar-se perfeitamente com sistemas de parceiros e é altamente personalizável para atender às necessidades das equipes de TI. Isso lhes permite implantar novos serviços ou atualizar os existentes sem interrupções de rede”, diz um comunicado de imprensa.

No futuro, OmniVista Cirrus 10 será integrado ao OmniVista Network Advisor, trazendo a tomada de decisões com inteligência artificial para as operações de TI.

A solução de software como serviço pode ser adaptada para atender às necessidades de negócios com base no consumo e, portanto, está disponível com uma variedade de opções flexíveis de pagamento.