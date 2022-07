Alcatel-Lucent Enterprise e Lettel Cloud Enterprise reforçam parceria no Brasil

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) e a Lettel Cloud Enteprise, distribuidor de valor agregado da ALE no Brasil, investem na ampliação de canais e na atualização tecnológica, a fim de proporcionar mais possibilidades em comunicações e projetos de transformação digital.

A iniciativa se iniciou com um roadshow em Curitiba (PR), São Paulo (SP), Aracaju (SE) e Brasília (DF) durante o mês de junho, que contou com 60 participantes entre Business Partners e clientes. Para Rafael Paiz, Chief Sales Officer da Lettel Cloud Enterprise, os encontros presenciais foram muito produtivos depois do período de distanciamento. “Foi uma excelente retomada do networking, quando discutimos sobre muita inovação e tecnologias que elevarão as empresas brasileiras ao mesmo patamar digital de qualquer outro país.”

Sinclair Fidelis, Country Manager da Alcatel-Lucent Enterprise no Brasil, acredita que o trabalho conjunto entre a empresa e a Lettel é sempre positivo principalmente para a rede de canais oficiais. “Estamos felizes em ver o aquecimento da economia e a retomada das atividades. Sempre um prazer encontrar nossos clientes e business partners para trabalharmos juntos por mais e melhores soluções que trazem a transformação digital a todas as empresas.”

A Lettel Cloud Enterprise é uma empresa que há 29 anos distribui, implanta e mantém tecnologias de voz e dados e está alinhada com as novas economias baseadas em serviço, de valor agregado e inovação em projetos de comunicação corporativa, infraestrutura de redes e conectividade (LAN e WLAN). Em 2021, a Lettel Cloud Enterprise foi a parceira que mais se destacou no Brasil no programa Digital Transformation Award 2021, da ALE.