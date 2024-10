Brasil fica acima da média global no uso de aplicativos e-Commerce

A Adjust divulgou seu relatório de insights de apps de compras. O estudo revela que o Brasil ficou acima da média global no número de instalações e sessões de aplicativos de e-Commerce, mas ficou atrás dos outros países da América Latina.

Dados contabilizados no relatório revelam que, no intervalo de um ano, a média global de instalações de aplicativos de compras subiu 25% e o número de sessões cresceu 13%. O levantamento destaca ainda que o Brasil registrou médias superiores às globais no mesmo período, com uma alta de 30% em instalações e 27% em sessões.

Essa alta foi impulsionada principalmente pelo período da Black Friday do ano passado, quando o país registrou um crescimento de 50% acima da média do mês. Esse índice foi superior aos registrados durante os períodos de compras do Amazon Prime Day deste ano e até do Cyber Monday do ano passado.

A América Latina se destacou no relatório. O número de usuários que instalou aplicativos de compras e vendas subiu mais de três vezes em relação ao Brasil, com uma alta de 107%. Além disso, o número de sessões dos usuários na região também se destacou, com um crescimento de 27%.

Ainda na mesma região, o Lifetime Value (LTV) –dado que avalia o lucro líquido enquanto um indivíduo for cliente de uma empresa– dos aplicativos de comércio eletrônico no mês 0 foi de US$ 8,86 durante o primeiro trimestre de 2024. A América Latina demonstrou bom desempenho na eficiência de monetização, com métricas altas também no que diz respeito ao ARPMAU (receita média por usuário ativo mensal), de US$ 15,34, apesar de taxas de retenção compatíveis com as globais. Juntas, as métricas de LTV e ARPMAU apontam para usuários engajados que estão dispostos a gastar mais na região.

Possivelmente, o aumento no índice Partners per App (parceiros por aplicativo), foi um um dos motivos para o acréscimo nas demais métricas. A região da América Latina cresceu 50% –de 7,7 em 2023 para 11,6 no primeiro semestre de 2024– acima da média global de 11,2 nos primeiros seis meses deste ano.