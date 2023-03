Planejamento da capacidade e análise preditiva da rede de computadores

O sucesso dos negócios depende de uma série de fatores envolvendo a administração da operação e processos gerenciais e tocar uma empresa com a tradicional “intuição para os negócios” de nossos antepassados. Hoje isso é insuficiente e é necessário poder contar com a gestão qualificada da infraestrutura e aplicações de TI no topo das prioridades das organizações.

Para que os recursos de TI sejam eficientes, a sua gestão terá que ser baseada em dados. Não estamos falando em achismos e suposições, mas em dados reais.

Uma gestão fundamentalmente embasada em dados reais irá impedir que as empresas sejam direcionadas ao enfrentamento das situações indesejadas ou não sejam levadas a executar planos equivocados e ineficientes da análise preditiva da rede de computadores, que é um componente essencial para os negócios.

Levando isso em conta, a principal tarefa do departamento de TI é equacionar muito bem a utilização de recursos de aplicações e dispositivos para que operem satisfatoriamente, com o melhor custo-benefício e muito bem alinhados com as políticas de governança corporativa da organização. Assim, será possível atender às demandas do negócio de maneira efetiva, tanto em termos técnicos quanto financeiros. Este último aspecto, aliás, sempre tem um peso relevante quando a questão dos custos tem considerável peso nesta equação.

Os negócios dependem de muitos fatores relacionados ao mercado em que ela atua, além das questões políticas, econômicas e sociais locais. Para que as empresas possam superar seus desafios, elas necessitam de um ambiente de TI com uma “saúde de ferro”, o que somente será possível se a infraestrutura tecnológica for planejada e gerenciada corretamente por meio de métodos, práticas e atividades proativas. Definitivamente, a gestão não pode acontecer de maneira reativa, como acontece em boa parte dos casos em empresas que não possuem o ferramental tecnológico necessário para estar à frente dos desafios dos negócios.

O que significa planejamento de capacidade e análise preditiva? Em nenhuma hipótese os recursos de TI podem operar subutilizados, no limite próximo da capacidade da infraestrutura da rede ou sobrecarregados, o que pode resultar em um colapso operacional e desequilibrando o ambiente de trabalho e outros aspectos relacionados à saúde financeira do negócio, entre outros riscos. O planejamento de capacidade garante atingir a adequada gestão da rede de computadores para se obter o equilíbrio do uso dos recursos de TI. Nesse sentido, para que o sucesso em todo esse processo seja alcançado, é necessário ter o conhecimento profundo sobre os ativos do parque tecnológico e buscar, através de análise preditiva, entender quais serão os requisitos essenciais de capacidade para a demanda atual e futura. Como chegar lá? É a partir da análise preditiva que será possível coletar informações a partir de estatísticas, que são projetadas para o futuro e para possibilitar a tomada de decisões. Trata-se de uma modalidade de análise muito criteriosa que pode levar a empresa a tomar decisões adequadas. Seguindo este caminho, a empresa poderá prevenir problemas imediatos e futuros, tais como a indisponibilidade da rede, excesso de uso de banda, entre outros fatores. Os gestores de TI não podem confiar em sua simples intuição, uma suposição ou achismo. É necessário ter em mãos os dados reais sobre o que acontece na rede de computadores e dos usuários.