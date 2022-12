Tráfego na rede de computadores ainda é uma carroça ou engasga na partida?

Há exatos três anos nós questionamos se o tráfego da rede corporativa das organizações era uma carroça. Passado este tempo tivemos a oportunidade de observar grandes avanços nos processos gerenciais e tecnologias empregadas para acelerar a TI e todo o arsenal tecnológico que dá sustentação às operações de negócios.

Levando-se em conta que são inúmeros os fatores que podem provocar a lentidão da rede corporativa e das aplicações de software, era de se esperar que os gestores de TI conseguissem avançar bastante em suas ações para garantir a aceleração na TI. No entanto, ainda notamos que muita coisa necessita ser observada.

Mesmo com os melhores processos gerenciais e tecnologias disponíveis –e temos certeza disso– os negócios evoluem e utilizam uma enorme quantidade de processos digitais, o que –definitivamente– consome muita banda de rede e de internet, congestionando fortemente a infraestrutura de TI e exigindo o emprego de ferramentas tecnológicas mais avançadas. Com o aumento acentuado do consumo de serviços via dispositivos móveis para uma infinidade de serviços disponíveis no mercado, o acesso aos sistemas aumenta exponencialmente. Isso é quase um poço sem fundo.

Soma-se a isso, a necessidade de se ter mente que o tráfego lento e a baixa resposta das aplicações podem ter várias origens, a começar por uma banda de rede e de Internet mal dimensionada, sobrecarregada em servidores e sistemas e erros na configuração de sistemas e dispositivos.

É de consenso geral do mercado que a ausência de atualizações de sistemas, plugins, navegadores, componentes diversos também contribui fortemente para elevar o consumo de máquina das estações de trabalho e de toda a rede, impondo à equipe de suporte uma sobrecarga de trabalho cada vez maior. Portanto, é mandatório dispor de ferramentas tecnológicas que sejam capazes de aliviar este martírio e garantir a saúde da TI e dos colaboradores em suas atividades cotidianas. Devemos lembrar ainda que a pandemia levou todo mundo para trabalhar em casa –e boa parte das organizações se mantém no trabalho remoto ou híbrido–, o que demandou, e ainda demanda, mais atenção à segurança do trabalho a distância e, consequentemente, das aplicações que passaram a ser acessadas de fora para dentro das empresas.

O elevado tempo de resposta de aplicações entra nesta conta e faz com que os usuários reclamem que o “computador não anda” parecendo uma carroça, acionando a equipe de suporte repetidas vezes. Ou seja, se as redes corporativas melhoram nos últimos anos e são mais rápidas, mas por qual motivo boa parte delas se “engasga” ao dar a partida?