Computação de borda e 5G prometem impulsionar evolução da IoT

A 6ª edição do "IoT Business Forum", organizada pela TI Inside, reuniu especialistas para discutir as melhorias que a computação de borda e a rede 5G podem proporcionar à internet das coisas (IoT). Entre essas melhorias, estão a redução da latência e o aumento da eficiência energética das redes de IoT, além de transferências de dados mais rápidas. Outro tema discutido foi o uso de soluções de IoT na área da saúde.

Os especialistas ressaltaram que a computação de borda é uma importante aliada da Internet das Coisas. "Alguns benefícios do edge computing para a comunicação com dispositivos IoT são a transferência de dados segura, o bloqueio em tempo real de vulnerabilidades, as atualizações de firmware rápidas e a maior vida útil da bateria dos aparelhos", pontuou Jorge Vergés, diretor de vendas da Cloudflare Latin America.

De acordo com Edvaldo Santos, head de R&D e inovação da Ericsson, "o 5G não é pura e simplesmente uma nova geração de internet móvel, que possibilitará capacidades de transmissão maiores". A nova rede traz muitas outras características disruptivas, como latência próxima a zero, alta eficiência energética e ultravelocidades. Com isso, o 5G viabilizará transformações em diferentes campos, desde a indústria automobilística até o agronegócio e as cidades inteligentes. "O 5G permite a sofisticação do conceito de IoT", resumiu o especialista.

IoT na saúde

O evento também contou com um painel sobre as aplicações da internet das coisas na medicina. Segundo Diego Barros Camacho, connectivity manager da América Latina na Hillrom/Baxter, soluções de IoT estão sendo utilizadas para facilitar a rotina dos profissionais da saúde. Elas permitem, por exemplo, automatizar e simplificar a captura de sinais vitais e a gestão de riscos ao paciente. "Com essas soluções, conseguimos fazer tarefas que antes eram humanamente impossíveis de serem realizadas", complementou o especialista. Entre essas tarefas, está a medição de alterações mínimas de temperatura e pressão do paciente.

Na sequência, Katia Galvane, diretora para insurance e health da NTT Data Brasil, explicou que o tratamento de um paciente requer alto grau de atenção e dedicação de horas da equipe médica e de enfermagem, a fim de evitar eventos adversos, como quedas do paciente e retiradas acidentais de dispositivos terapêuticos. Nesse cenário, a IoT poderia ser empregada para identificar automaticamente eventos relacionados à segurança do paciente durante a permanência em uma instituição hospitalar, por meio da captura de imagens com alta velocidade de processamento.

Contudo, os especialistas destacaram que é preciso priorizar a privacidade dos pacientes e a proteção de seus dados ao usar dispositivos inteligentes. "As informações devem ser obtidas, trafegadas e armazenadas com o zelo necessário para o manuseio de dados", disse Guilherme Machado Rabello, head de inovação do InovaInCor (núcleo de inovação do Instituto do Coração-InCor).