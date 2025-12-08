Confira as diversas vagas disponíveis no setor de TI

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o índice de desemprego no Brasil foi de 5,6% no trimestre encerrado em setembro de 2025, menor taxa já registrada desde 2012.

Contribuindo para a diminuição dessa taxa, algumas empresas e startups de setores variados levantaram diversos postos de emprego disponíveis para aqueles que estão buscando novas oportunidades. As vagas contemplam programas de estágios, bolsas de estudos, vagas afirmativas e cargos de analistas à gerentes em áreas como logística, software, tecnologia e finanças.

Confira todas as oportunidades a seguir:

Motz A Motz é uma transportadora digital que conecta cargas e destinos facilitando a jornada da cadeia logística. Atualmente, conta com 90 mil motoristas cadastrados em sua base e está presente em mais de 150 pontos de expedições em todo o Brasil, com atuação nas principais cidades e corredores de transporte rodoviário. Pensando em seguir com a estratégia de crescimento, a empresa está com 21 vagas em aberto para postos como Analista de Dados, Executivo de Vendas, Consultor de Pricing, Analista de CX, Coordenador Comercial, entre outros. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos. Para se inscrever, basta acessar o link e selecionar a vaga e o local desejado.

SoftExpert A SoftExpert, multinacional brasileira especializada em software para conformidade, governança e excelência na gestão empresarial, está com vagas em aberto para cargos nas áreas de Tecnologia, Contas, Projetos e Consultoria de Implementação. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos. Interessados podem acessar mais informações no link.

Watch Brasil A Watch, plataforma brasileira de streaming para provedores de internet, anuncia um novo ciclo de expansão e consolidação. Com isso, a empresa anuncia 8 novas vagas nas áreas de monitoramento, produto, relacionamento e outras. Mais informações no link.

FECAP A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa “Bolsa Mulheres na Tecnologia”, que vai conceder três (03) bolsas de estudo integrais (100%) exclusivas para mulheres no ano letivo de 2026, para cursos de tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação. As inscrições devem ser realizadas até 06 de fevereiro, pelo site da FECAP. O envio dos documentos comprobatórios deve ser feito até o dia 09 de fevereiro. A divulgação dos resultados será realizada em 16 de fevereiro, e as selecionadas terão até sete dias úteis para efetuar a matrícula.