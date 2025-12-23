En la economía de la experiencia digital, cada segundo cuenta

Los canales digitales han transformado su rol en los últimos años, pasando de ser un soporte adicional, a convertirse en la principal vía de comunicación e interacción entre corporación y usuario. Esta transición ha elevado la sensibilidad del usuario digital y, con ella, sus expectativas: ya no es necesario que un servicio esté caído para generar frustración; basta con que una acción sencilla, como iniciar sesión o validar un código SMS, no se complete en el tiempo esperado.

Esto impacta directamente en los resultados económicos de empresas de casi cualquier industria y, aunque empezó siendo especialmente crítico en la banca, hoy ya se extiende a sectores como seguros, retail, aerolíneas, hotelería, servicios o plataformas de venta de tiquets, cuyas aplicaciones forman parte del día a día de cualquier persona.

Las consultoras Gartner y Ponemon Institute estiman que el costo promedio de la inactividad de los canales digitales alcanza los 8.000 euros (casi 9.500 dólares) por minuto. Una hora de caída puede superar los 480.000 euros (unos 566 mil dólares) en pérdidas directas, sin contar impactos en reputación, cuota de mercado o fidelidad del cliente.

Sebastián Pillado Sebastián Pillado

En este contexto, la monitorización proactiva basada en inteligencia artificial (IA) cobra un papel cada vez más relevante. Tecnologías como la monitorización sintética, apoyada en dispositivos móviles reales conectados a redes locales, permiten emular operaciones clave desde la perspectiva del usuario final. Este nivel de precisión ayuda a detectar fallos específicos por país, ciudad o proveedor de internet, ofreciendo una visión fiel del rendimiento digital de cada uno de los canales. Esta proactividad puede traducirse en ahorros mensuales de miles de euros.

A esto se suma un componente clave: la experiencia de usuario en tiempo real. La monitorización continua no sólo mide si un servicio funciona, sino cómo funciona. Su efecto directo sobre métricas como el Net Promoter Score (NPS) es evidente, tal y como podemos inferir del uso de la metodología APDEX Index, que es el estándar internacional que mide la satisfacción del usuario con el rendimiento de una aplicación.