Qual é o futuro dos data centers diante da IA e da sustentabilidade?

A Lenovo realizou uma pesquisa com o objetivo de fornecer soluções para os principais fatores que influenciam o design, tecnologia e localização dos data centers no mundo, até 2055. O material levou em conta a opinião de 250 líderes de TI em empresas de 250 funcionários ou mais, em países da Europa e Oriente Médio, mas os insights levantados podem facilmente inspirar projetos em outras regiões, como América Latina e Brasil.

Com 88% dos tomadores de decisão de TI já vendo a soberania de dados como uma prioridade e quase 99% esperando que ela permaneça importante nos próximos cinco anos, fica claro que a conformidade e o controle sobre onde os dados residem definirão o futuro do data center.

Ao mesmo tempo, 94% destacam a baixa latência como um requisito fundamental hoje e nos próximos anos, impulsionada pelo crescimento de aplicativos em tempo real e computação de borda.

A IA definirá o futuro do data center Dentre os tomadores de decisão de TI, 90% acreditam que a inteligência artificial (IA) aumentará significativamente o uso de dados organizacionais na próxima década e 62% esperam que a IA e a automação tenham o maior impacto na estratégia de TI. No entanto, apesar da promessa, 41% admitem que sua organização não está preparada para integrar a tecnologia de forma eficiente. Segundo a Lenovo, o data center do futuro será definido pela eficácia com que ele pode escalar para IA, cumprir metas de sustentabilidade e operar com a máxima eficiência energética.

A sustentabilidade requer uma nova abordagem De acordo com a estudo, 92% dos tomadores de decisão de TI priorizam parceiros de tecnologia que reduzem o uso de energia e a pegada de carbono, mas apenas 46% dizem que o design atual do data center oferece suporte às metas de sustentabilidade. Essa lacuna ressalta as crescentes pressões ambientais da IA, automação e crescimento exponencial de dados, com sistemas de resfriamento tradicionais lutando para equilibrar eficiência, custo e redução de carbono.