Maioria dos projetos de IA não sai do papel nas empresas, afirma CEO da Tech for Humans

Apesar do avanço acelerado da inteligência artificial (IA), empresas ainda exploram apenas uma fração do que a tecnologia permite executar. É esse o diagnóstico de Fernando Wolff, CEO da Tech for Humans, consultoria especializada em transformar a experiência digital de empresas por meio de agentes de IA, ao avaliar o momento atual do mercado brasileiro.

Segundo o executivo, é comum que negócios fiquem presos a projetos experimentais, com apenas uma parcela das iniciativas chegando de fato à implementação. “Existe um afastamento claro entre o que é possível fazer e o que de fato é feito com a tecnologia, por uma série de motivos”, explica.

“Isso acontece não só pela falta de capacitação, mas também pelo medo de que a IA possa ocasionar falhas, trazendo consequências negativas para a companhia e até mesmo para a pessoa responsável por implementar o projeto.”

Nesse sentido, um relatório da IDC em parceria com a Lenovo, publicado em 2025, informa que 88% dos projetos-piloto de IA não chegam à fase de produção, o que se deve ao baixo nível de preparo organizacional, especialmente em relação a dados, processos e infraestrutura de TI.

No Brasil, o cenário também indica uma adoção ainda inicial. Levantamento da Abiacom (Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce), realizado em parceria com a empresa de pesquisas Brazil Panels e a escola de negócios Líderes.ai, mostra que 72% das empresas ainda estão nos estágios iniciais de adoção da tecnologia, nos níveis iniciante ou experimental.