Tres aprendizajes de CX que dejó el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026, una campaña de promociones para estimular las ventas que ocurre en México durante la última semana de mayo, confirmó que el consumidor digital mexicano está más informado, compara más, espera respuestas inmediatas y evalúa la experiencia del cliente con el mismo peso que el precio. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), ocho de cada 10 internautas planeaban comprar durante el Hot Sale 2026, 50 % usaría IA para comparar productos y 76 % compraría tanto en línea como en las tiendas físicas.

En una temporada de alta demanda como esta, el reto está en diseñar interacciones más inteligentes, predictivas, omnicanales y humanas, aseguran desde Sixbell, empresa de desarrollo e integración de soluciones de CX y telecomunicaciones, y comparten tres aprendizajes clave obtenidos en este último “Hot Sale”.

1. Confianza, contexto y velocidad marcan la diferencia para el consumidor

Este año, el consumidor mexicano llegó a la campaña de Hot Sale con mayor planeación, enfocada en mejorar su experiencia de compra. Para realizar compras más estratégica, el consumidor necesita comparar, validar disponibilidad, resolver dudas de pago, entender políticas de devolución y sentirse seguro antes de tomar una decisión.

Sixbell plantea que el uso de la inteligencia artificial en la experiencia del cliente permite:

reducir tiempos de atención,

analizar emociones,

identificar temas emergentes y

personalizar interacciones a escala.

Esto significa que las marcas que no conectan sus canales, datos y equipos corren el riesgo de perder ventas.

2. La IA generativa se volvió parte del journey de compra

Uno de los datos más relevantes del Hot Sale 2026 es que 50 % de los consumidores usaría IA para comparar productos. Es decir, la IA generativa ya no solo vive dentro de las empresas, también está del lado del consumidor.

Para las marcas, esto implica que la experiencia del cliente debe ser más clara, consistente y conversacional. Si el consumidor usa IA para investigar, comparar o decidir, la información de producto, promociones, políticas y servicio debe estar preparada para ser entendida, activada y respondida en distintos canales.

De acuerdo con Sixbell, la IA generativa enfocada en mejorar la experiencia del cliente debe anticipar intenciones, detectar fricciones, sugerir respuestas a agentes, automatizar casos repetitivos y escalar a una persona cuando el contexto lo exige. Sixbell también proyecta que, en los próximos años, la IA generativa evolucionará de asistente a agente operativo, capaz de manejar casos de principio a fin con memoria contextual y handoff fluido a humanos.

3. Automatizar sin escuchar puede romper la experiencia del cliente

Para Sixbell, esta temporada también dejó una advertencia: cuando sube el volumen de interacciones, muchas empresas tienden a automatizar sin revisar si esa táctica realmente ayuda al consumidor. El resultado puede ser frustración, abandono o una percepción negativa de la marca.

Ante este riesgo, la empresa sugiere el uso de soluciones como VOC Analytics, impulsada por IA generativa, que permiten analizar el 100% de las interacciones para identificar fugas de ingresos, automatizar los procesos de calidad y descubrir insights claves que fortalecen la retención y fidelización de clientes, transformando cada conversación en una oportunidad de negocio. De acuerdo con Ipsos, sólo 27 % de los clientes en Latinoamérica está emocionalmente conectado con una marca o proveedor de servicios y, en una campaña altamente competida como Hot Sale 2026, esa brecha emocional puede definir quién logra una venta única y quién construye una relación de largo plazo.

La experiencia del cliente se optimiza cuando la empresa entiende qué siente el consumidor, dónde se fricciona el journey y cuándo debe intervenir una persona. Este año, el Hot Sale 2026 dejó tres señales para las empresas que buscan competir en la experiencia del cliente: