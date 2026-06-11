Salesforce transformará las operaciones y la CX de los fans del fútbol

Salesforce anunció que se convirtió en Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica y Europa, y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Norteamérica y en Brasil. Como parte de esta alianza multitorneo, se utilizarán las soluciones de Salesforce en la operación de los torneos, la interacción con los aficionados y la coordinación con las ciudades anfitrionas.

La alianza refleja la visión de que el futuro de los grandes eventos globales depende de operaciones inteligentes y conectadas, capaces de integrar datos, personas e inteligencia artificial en tiempo real, lo que será posible mediante la integración de agentes de IA, aplicaciones conectadas, datos confiables y personas.

Por ello, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, se utilizará Slack para coordinar la gestión de equipos de trabajo en las 16 ciudades anfitrionas de México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo con Salesforce, la plataforma funcionará como un espacio operativo central para que las personas, las aplicaciones y los flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial colaboren y se coordinen en tiempo real.

En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil, tanto Slack como la plataforma Agentforce 360 impulsarán la interacción con los aficionados a través de los canales digitales de la FIFA, ofreciendo experiencias disponibles de forma permanente. Igualmente, los agentes autónomos de IA analizarán información del torneo para brindar asistencia con un nivel de respuesta similar al de un humano, permitiendo a los fanáticos acceder a interacciones personalizadas y omnicanales en cada etapa de su experiencia.

Ambos torneos utilizarán el ecosistema de Salesforce —incluyendo Agentforce Service, Sales y Marketing— para gestionar las relaciones y las comunicaciones con ciudades anfitrionas, proveedores y otros grupos de interés. Esta base tecnológica unificada permitirá automatizar interacciones, impulsar el crecimiento de ingresos y maximizar la eficiencia operativa a lo largo de toda la organización.

"Nos honra asociarnos con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 para llevar el poder de la empresa agéntica a dos torneos históricos. Juntos, mostraremos lo que es posible cuando el deporte más querido del mundo se une al CRM con IA (…), conectando a aficionados, stakeholders y ciudades anfitrionas como nunca", afirmó Patrick Stokes, presidente y director de Marketing de Salesforce.

"La tecnología y la experiencia de Salesforce contribuirán a la organización de dos competiciones históricas, conectando a las selecciones participantes, las ciudades anfitrionas, los voluntarios, los socios y los aficionados a través de soluciones digitales innovadoras. Estamos encantados de dar la bienvenida a Salesforce como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027”, dijo Romy Gai, director de Negocios de la FIFA.