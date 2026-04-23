En el Mundial 2026 rodará el balón, pero también jugará la tecnología

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará por primera vez en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), romperá récords por los 48 equipos que participan y los 104 partidos, pero también marcará un antes y un después en la manera en que los aficionados, organizadores, árbitros y jugadores vivirán el torneo, gracias a la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), big data y los sistemas de planificación empresarial.

Oziel, González, director de Soluciones de SAP México, subrayó que “esta Copa Mundial será histórica no solo por su magnitud, sino por la forma en que la tecnología transformará la experiencia dentro y fuera de la cancha”. Desde decisiones arbitrales más precisas hasta la gestión inteligente de los estadios, veremos una fusión entre fútbol y tecnología como nunca antes, afirmó el ejecutivo.

Por ejemplo, durante el evento se usará IA y videoanálisis en tiempo real para permitir una toma de decisiones más acertada por parte de los árbitros y cuerpos técnicos. Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia más fluida gracias a cámaras inteligentes que optimizan el ingreso, la movilidad y el consumo dentro de los estadios, reduciendo filas y tiempos de espera.

Por otro lado, a nivel de clubes y selecciones, la adopción de plataformas como SAP Sports One y SAP Business One permite un nuevo modo de gestión deportiva. Así, la selección alemana utiliza SAP Match Insights, que hoy cuenta con más de mil usuarios, para analizar datos en tiempo real con el fin de optimizar el rendimiento deportivo.

En América Latina, equipos como Rayados de Monterrey integran soluciones ERP para digitalizar sus procesos comerciales, desde la venta de entradas hasta la contabilidad fiscal, con el fin de convertir la información en una ventaja competitiva.

“El uso de IA generativa y análisis predictivo está revolucionando la forma en que los clubes toman decisiones estratégicas, no solo en lo deportivo, sino también en lo financiero y lo comercial”, añadió Oziel. “La tecnología (…) ha sido clave para optimizar plantillas salariales, analizar fichajes, reducir costos y elevar la experiencia del aficionado”.

Así, detrás de cada jugada en el próximo Mundial 2026 habrá millones de datos procesados, decisiones respaldadas por algoritmos y soluciones digitales que están transformando al fútbol en un deporte cada vez más inteligente.