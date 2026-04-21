Mundial 2026 acelerará pagos digitales y riesgos de visibilidad en México

Como parte de su preparación para la Copa Mundial 2026, México se prepara para el aumento de la actividad comercial, el turismo y el gasto de los consumidores durante el mes de junio.

En ese contexto, las empresas enfrentarán una presión sin precedentes en sus sistemas de pago, similar a la de las temporadas de mayor demanda –como Navidad o fin de año–, pero con efectos intensificados, según anticipa FreedomPay. Tanto los consumidores como los visitantes internacionales exigirán transacciones más rápidas, seguras y fluidas, lo que requiere infraestructuras modernas capaces de operar en condiciones de carga excepcionales.

El cambio hacia los pagos digitales ya es tangible: según datos oficiales de Banxico, el sistema SPEI registró 3.823 millones de transacciones en 2023, lo que subraya su papel central como plataforma principal de pagos digitales de México.

Sin embargo, las empresas que operan con sistemas de pago fragmentados enfrentan riesgos significativamente mayores de pérdida de ventas, fallos de autorización, abandono del carrito de compras y pérdida de fidelidad de los clientes, según un análisis conjunto de FreedomPay, Stripe y Forbes.

Durante los grandes eventos deportivos, indican, cuando el volumen de transacciones se dispara en cuestión de minutos, esos riesgos se multiplican. Los consumidores esperan experiencias de pago rápidas, omnicanal y consistentes, ya sea comprando en tienda física, a través de una aplicación, mediante código QR o en plataformas digitales.

Por ello, afirma FreedomPay, la orquestación de pagos resulta clave. Esta tecnología integra métodos de pago, proveedores, reglas de enrutamiento, medidas de seguridad y análisis en una única plataforma, lo que permite a las empresas operar con mayor resiliencia, mejorar las tasas de autorización y obtener visibilidad unificada de sus transacciones en tiempo real. Una infraestructura fragmentada limita la capacidad de respuesta del comercio y aumenta la probabilidad de fallos en los momentos más críticos, lo que puede resultar en pérdidas sustanciales justo cuando las oportunidades son mayores.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para que los negocios en México modernicen su infraestructura de pagos. Los consumidores, especialmente durante eventos globales, no toleran fricciones: esperan rapidez, seguridad y la libertad de pagar como deseen. Con la orquestación de pagos, ayudamos a los comercios a integrar todos sus canales, reducir los errores de autorización y operar con total visibilidad. En un año en el que millones de transacciones se realizarán en minutos, la diferencia entre aumentar las ventas y perder clientes dependerá de la capacidad de ofrecer una experiencia de pago verdaderamente unificada”, afirmó Alicia Rendón, directora de Desarrollo de Negocios para México de FreedomPay.