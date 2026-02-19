Nueva fiscalización automatizada trae retos a las pymes mexicanas

Este año trae cambios en la gestión tributaria de las empresas en México. El más importante es el uso intensivo de tecnología y cruces automáticos de información para detectar inconsistencias, según ha prometido el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo oficial de recaudación de impuestos en México.

Las herramientas automatizadas con las que hoy cuenta la autoridad tributaria mexicana permiten analizar, de forma simultánea, ingresos declarados, gastos y consumos con tarjeta, lo que reduce significativamente el margen de error para los contribuyentes.

Para asegurarse de cumplir adecuadamente con los nuevos lineamientos, hay algunos puntos críticos que las empresas deben monitorear, para así evitar costos adicionales por errores u omisiones, explica la plataforma de contabilidad con IA, Alegra.com. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas, recargos, pérdida de deducciones, créditos fiscales e incluso revisiones electrónicas, explicaron desde la plataforma, lo que puede afectar directamente la liquidez y la operación de las empresas.

¿Cuáles son esos puntos clave que las pymes deben tener en cuenta? Según el análisis de Alegra, los pilares de la fiscalización para este año incluyen:

Uso de inteligencia artificial en fiscalización: para detectar automáticamente inconsistencias entre ingresos y gastos.

para detectar automáticamente inconsistencias entre ingresos y gastos. Mayor control sobre facturas de EFOS: con plazos reducidos para autocorrección y riesgo de pérdida de deducciones.

con plazos reducidos para autocorrección y riesgo de pérdida de deducciones. Depósitos en efectivo: vigilancia reforzada sobre montos superiores a 15 mil pesos mensuales.

vigilancia reforzada sobre montos superiores a 15 mil pesos mensuales. Carta Porte 3.1 obligatoria: validaciones estrictas y sanciones automáticas ante errores en datos clave.

validaciones estrictas y sanciones automáticas ante errores en datos clave. Cancelación de CFDI más limitada: restricciones crecientes para cancelar sin aceptación del receptor.

restricciones crecientes para cancelar sin aceptación del receptor. Recargos más altos: se incrementó la tasa de recargos por mora y en pagos en parcialidades.

se incrementó la tasa de recargos por mora y en pagos en parcialidades. Economía digital y RESICO: nuevas obligaciones para plataformas digitales y expulsión automática del régimen ante incumplimientos.

“En 2026, el reto no es sólo presentar declaraciones, sino asegurar que la información fiscal sea consistente, correcta y esté respaldada desde el origen”, subraya Jakub Roubal, CRO de Alegra, quien aconseja poner especial cuidado en esos puntos para evitar inconvenientes.