Perú avanza en regulación de IA, pero falta mejorar la ejecución

El entusiasmo e interés por la inteligencia artificial (IA) está presente en los sectores público y privado del Perú, pero no necesariamente existe una adecuada ejecución. Así lo estimó Hugo Alegre, director de la consultora local Real Time Management (RTM), quien enfatizó que la satisfacción es limitada porque todavía se está en fases iniciales y falta invertir más tiempo, talento y estrategias en la materia.

Según el “Estudio de Transformación Digital, Inteligencia artificial y Ciberseguridad 2025”, elaborado por RTM con base en encuestas aplicadas en marzo de este año, solo el 24 % de los empresarios están contentos con lo avanzado en IA convencional, y 29 % lo está con sus proyectos de IA generativa.

El 82 % de las empresas lleva menos de dos años en IA, detalló Alegre, lo que confirma que la tecnología aún está en fase inicial de adopción, y se ha concentrado en segmentación/ clasificación y modelos predictivos. Sin embargo, la mayoría sigue usando los datos en clave descriptiva/diagnóstica más que predictiva/prescriptiva. Al 53 % les falta cultura del uso de datos, el 51 % carece de una visión/estrategia de IA y 37 % padece de escasez de personal interno preparado para sacarle provecho.

Esta problemática no es exclusiva del Perú: es una constante en la región. Victoria Martínez, Business Development Manager de Artificial Intelligence para América Latina en Red Hat, enfatizó que más del 60 % de directores de las empresas en la región tenían planeado invertir en IA este año, pero ya se observa que un promedio de 30 % de pruebas de concepto se están abandonando.

De acuerdo con la ejecutiva, falta concretar adecuadamente el paso a los proyectos de gran escala, no por moda, sino porque realmente se da una solución a una problemática existente. En el Perú, hay ciertas industrias que están llevando la delantera, como la banca, donde se han reducido sustancialmente los plazos de los proyectos de seis meses a días, explicó Martínez. Pero hay temas que, en las empresas, a veces se dejan de lado, como el compliance y la privacidad, además de la gobernanza de datos. “Hay un proceso de maduración, pero falta ver cómo lo pueden escalar a casos que realmente tengan un impacto en el negocio”, sentenció.