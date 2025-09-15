La IA responsable lleva innovación a los servicios financieros

En sólo un año, la IA ha evolucionado a un ritmo asombroso. Las organizaciones financieras la están integrando en sus procesos de toma de decisiones, no sólo para obtener predicciones de negocio más precisas, sino para responder adecuadamente a las condiciones dinámicas del mercado, incluso en el entorno actual de contextos económicos inciertos.

Con todo, si bien Gartner predice que el 60 % de todas las horas de trabajo humano se verán alteradas por la IA para 2027, el año pasado, el 90 % de los CIO afirmaban que su equipo de liderazgo aún no estaba listo para esta tecnología.

En un evento virtual titulado “¿Qué futuro le espera a la Inteligencia Artificial?”, Rafael Caballero, director de Consultoría de FICO para México, y Luis Silvestre, consultor principal de Preventas en FICO, analizaron cómo la empresa de analítica predictiva y gestión de decisiones visualiza la adopción de esta tecnología en el sector financiero.

Para la empresa, la IA va mucho más allá de sólo automatizar decisiones: la firma imagina un futuro en el que los líderes empresariales definirán sus objetivos estratégicos y la IA creará y perfeccionará continuamente la lógica de la toma de decisiones para alcanzarlos.

“El impacto de los avances de la IA significa aprovechar el poder del machine learning (ML), la analítica predictiva y la toma de decisiones en tiempo real para ofrecer soluciones más inteligentes, rápidas e intuitivas a los clientes”, señaló Rafael Caballero. “La revolución de la IA apenas comienza; las innovaciones introducidas en la Plataforma FICO demuestran lo que resulta de combinar nuestra experiencia y visión colectiva en una plataforma que está diseñada para adaptarse a los rápidos cambios, para que las organizaciones puedan mantenerse a la vanguardia”, comentó.

Caballero se refirió a la IA Responsable, que FICO implementa para las áreas de riesgo crediticio y detección de fraudes, la cual implica seguir un conjunto de principios y estándares de desarrollo para operacionalizar implementaciones de IA que generen resultados de negocio de alto impacto, siempre en el marco de los límites éticos y legales.