Avances tímidos en el uso de IA en la gestión pública en Perú

El uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) puede ser el motor para innovar que requiere la región. El Perú no ha sido, hasta ahora, líder en la materia, pero la oportunidad existe. Según el Índice Global de Innovación 2025, ocupó el puesto 80 de 139 países, un retroceso frente a 2015, cuando tenía el puesto 71. Con relación a América Latina, está séptimo, detrás de Chile, Brasil y México.

Perú carece de un ecosistema que favorezca la innovación, afirmó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas del país, en su columna del diario Peru21. Como respaldo de su argumento, señaló que el gasto en investigación y desarrollo representa apenas 0,16 % del PBI, mientras que el promedio de América Latina es 0,4 % y en la OCDE es de 3 %. Corea del Sur y Estados Unidos superan el 5 % y 3,5 %, respectivamente.

Además, a pesar de que el 30 % de los graduados peruanos son ingenieros, el talento no se traduce en innovación y las exportaciones de alta tecnología representan solo el 5 % de las exportaciones manufactureras, frente al promedio latinoamericano de 10 % y al 21 % de la OCDE. La producción de artículos científicos crece, pero sigue rezagada respecto a Chile o Colombia.

Por ejemplo, hasta el 31 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) tenía 2.693 publicaciones técnico-científicas incluidas en el repositorio institucional, 159 investigadores con RENACYT y tres tecnologías liberadas (una variedad de ajo, una variedad de alcachofa, y una línea de cuy), además de 195.332 análisis de suelos realizados a nivel nacional.

Es un avance, pero se puede hacer mucho más si se aplica la IA, como lo hace la startup peruana Space AG, que usa drones, sensores IoT e IA para predecir cosechas y detectar plagas. Dicha empresa fue cofinanciada por ProInnóvate Perú cinco años atrás, y hoy ya ofrece su tecnología digital aplicada a la agricultura en cinco países de la región.

Juan Moscoso, gerente comercial de Ventas (responsable de los segmentos comercial, Client PC y Datacenter) para la región de SOLA en Advanced Micro Devices (AMD), está convencido de que, a los países de la región, incluido el Perú, el uso de herramientas de código abierto les permite estar al mismo nivel que el resto del mundo, y es una oportunidad que no se puede desperdiciar. En Perú, se tienen algunos desafíos por cubrir: “Se ha puesto sobre la palestra la necesidad de renovar la infraestructura, pero la gran desventaja es que los procesos pueden tomar, fácil, diez años”, comentó.

Mientras la empresa privada mantiene un ritmo dinámico, el Estado va muy lento, añadió. Existen proyectos de grandes centros de datos para atender la necesidad de procesamiento del gobierno, pero la inestabilidad política no ayuda, sino que se convierte en un obstáculo crítico, explicó. A ello se suma la falta de talento experto en IA, el cual urge formar y retener.

A su entender, sería conveniente que el Estado establezca el uso del código abierto en todas sus estructuras, lo que permitiría desarrollar herramientas inteligentes a mucho menor costo, tal como ha sucedido en Bolivia, que ha incorporado el uso del software abierto dentro de su oferta gubernamental. Muy pocas organizaciones del gobierno boliviano trabajan con software propietario: 90 % funciona, por defecto, con código abierto, anotó Juan Moscoso.

La intención de mejora ya existe, y se refleja en el marco legal y el diseño de las políticas respectivas. Además de la Ley N° 31814, y su recientemente publicado reglamento, en julio de 2025, el gobierno aprobó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030, una hoja de ruta que busca multiplicar por 10 la producción en ciencia, tecnología e innovación (CTI) del país. En términos de inversión en CTI, la política busca que, para el 2030, se destine al menos el 1 % del PBI peruano a la CTI. Eso permitirá incrementar la producción científica y tecnológica de calidad en universidades o centros de investigación, y mejorar la competitividad de diversas industrias.