37% das franquias brasileiras estão em fase de testes na aplicação da IA
Pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indica também que apenas ¼ das redes utiliza a inteligência artifical de forma estruturada e 47% alegam falta de conhecimento técnico.
A inteligência artificial (IA) está avançado gradativamente nas redes de franquias brasileiras, mas ainda em fase de implantação e com alguns desafios. É o que revela o estudo inédito Uso da Inteligência Artificial pelas Redes de Franquias 2025, realizado pela ABF – Associação Brasileira de Franchising. Segundo a pesquisa, o maior percentual, 37% das empresas franqueadoras da amostra, estão na fase de testes na aplicação da IA e 22% a utilizam de forma não estruturada. Já cerca de ¼ (26%) das redes afirma adotá-la de modo estruturado.
O estudo mostra que 40% das redes respondentes estão nos primeiros passos, testando e explorando possibilidades da IA, enquanto 34% se encontram em estágio intermediário, com ganhos pontuais.
De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, os dados revelam que o franchising brasileiro está entrando em uma fase de aprendizado e consolidação tecnológica. “Embora seja algo muito novo, a IA já se faz mais presente entre as estratégias do franchising brasileiro. A pesquisa da ABF indica que as redes estão adotando a tecnologia de forma crescente, mas ainda há um caminho importante de aprendizado e estruturação pela frente. Porém, a implantação dessa tecnologia tem muito a avançar para provocar uma transformação mais acentuada em nosso setor”, afirma.
Chatbots e IA generativa lideram a adoção
Entre as ferramentas mais utilizadas, chatbots e assistentes virtuais lideram, presentes em 75% das franqueadoras. Logo em seguida vêm as ferramentas de IA generativa de textos, como o ChatGPT, adotadas por 71% das redes.
“Estamos vivendo um momento de transição entre a curiosidade e a maturidade digital. As redes estão aprendendo a explorar o potencial da IA e começam a perceber que ela não é apenas uma ferramenta operacional, mas um diferencial competitivo. A maturidade mostra que as redes de franquias estão no caminho certo, mas é fundamental que as empresas franqueadoras avancem na mensuração efetiva dos benefícios da IA porque ganho efetivo é aquele incorporado à rede”, afirma Carlos Zilli, diretor-adjunto de Estratégia Digital da ABF.
De acordo com as franquias respondentes, a área de marketing concentra 83% das aplicações de IA nas redes, especialmente em criação de conteúdo, gestão de redes sociais e relacionamento com o consumidor. Em seguida vêm materiais internos (62%) e atendimento ao cliente (55%). O estudo indica que o uso ainda está concentrado em tarefas de apoio e produtividade, devendo evoluir nos próximos anos para análises preditivas, operações e gestão.
Os principais benefícios apontados pelas redes são aumento de produtividade (73%) e automação de tarefas repetitivas (63%). Também aparecem melhoria no atendimento ao cliente (51%), apoio à tomada de decisão (41%) e personalização da comunicação (40%). Apenas 4% das franqueadoras disseram ainda não perceber ganhos concretos.
Desafios de conhecimento e integração tecnológica
A pesquisa mostra que os principais obstáculos à adoção plena da IA são a falta de conhecimento técnico interno (47%), a dificuldade de integração com sistemas existentes (39%) e os custos de implementação (38%).
“Observamos também que, entre os desafios, há dificuldades de cultura e entendimento, o que reforça a importância de um processo contínuo de capacitação. A ABF Academy, plataforma de capacitação da Associação, traz conteúdos sobre o assunto e pode auxiliar os associados nessa jornada da implantação e obtenção de resultados efetivos com a IA”, completa Zilli.
O estudo inédito da ABF mostra também que ainda é pequeno o índice de empresas com políticas formais para uso da IA e que a maior parte já caminha para adequação do processo, entretanto, mais de 1/3 ainda não tem este assunto em pauta, principalmente entre menores portes.
