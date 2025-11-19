37% das franquias brasileiras estão em fase de testes na aplicação da IA

A inteligência artificial (IA) está avançado gradativamente nas redes de franquias brasileiras, mas ainda em fase de implantação e com alguns desafios. É o que revela o estudo inédito Uso da Inteligência Artificial pelas Redes de Franquias 2025, realizado pela ABF – Associação Brasileira de Franchising. Segundo a pesquisa, o maior percentual, 37% das empresas franqueadoras da amostra, estão na fase de testes na aplicação da IA e 22% a utilizam de forma não estruturada. Já cerca de ¼ (26%) das redes afirma adotá-la de modo estruturado.

O estudo mostra que 40% das redes respondentes estão nos primeiros passos, testando e explorando possibilidades da IA, enquanto 34% se encontram em estágio intermediário, com ganhos pontuais.

De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, os dados revelam que o franchising brasileiro está entrando em uma fase de aprendizado e consolidação tecnológica. “Embora seja algo muito novo, a IA já se faz mais presente entre as estratégias do franchising brasileiro. A pesquisa da ABF indica que as redes estão adotando a tecnologia de forma crescente, mas ainda há um caminho importante de aprendizado e estruturação pela frente. Porém, a implantação dessa tecnologia tem muito a avançar para provocar uma transformação mais acentuada em nosso setor”, afirma.

Chatbots e IA generativa lideram a adoção Entre as ferramentas mais utilizadas, chatbots e assistentes virtuais lideram, presentes em 75% das franqueadoras. Logo em seguida vêm as ferramentas de IA generativa de textos, como o ChatGPT, adotadas por 71% das redes. “Estamos vivendo um momento de transição entre a curiosidade e a maturidade digital. As redes estão aprendendo a explorar o potencial da IA e começam a perceber que ela não é apenas uma ferramenta operacional, mas um diferencial competitivo. A maturidade mostra que as redes de franquias estão no caminho certo, mas é fundamental que as empresas franqueadoras avancem na mensuração efetiva dos benefícios da IA porque ganho efetivo é aquele incorporado à rede”, afirma Carlos Zilli, diretor-adjunto de Estratégia Digital da ABF.



De acordo com as franquias respondentes, a área de marketing concentra 83% das aplicações de IA nas redes, especialmente em criação de conteúdo, gestão de redes sociais e relacionamento com o consumidor. Em seguida vêm materiais internos (62%) e atendimento ao cliente (55%). O estudo indica que o uso ainda está concentrado em tarefas de apoio e produtividade, devendo evoluir nos próximos anos para análises preditivas, operações e gestão.



Os principais benefícios apontados pelas redes são aumento de produtividade (73%) e automação de tarefas repetitivas (63%). Também aparecem melhoria no atendimento ao cliente (51%), apoio à tomada de decisão (41%) e personalização da comunicação (40%). Apenas 4% das franqueadoras disseram ainda não perceber ganhos concretos.