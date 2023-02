Focare procura implementar RPA nos setores financeiro e de telecomunicações

Em um momento no qual a transformação digital das mais diferentes indústrias se intensifica para atender às expectativas de clientes cada vez mais digitais, bem-informados e críticos, a Focare, consultoria especializada em soluções de RPA (Robotic Process Automation), planeja levar sua experiência para a automação direta de processos dos setores financeiro e de telecomunicações. Trata-se de um momento propício, já que, em agosto, a Gartner publicou um estudo revelando que o mercado de RPA deve alcançar, ainda em 2022, a receita de US$2,9 bilhões. Esse número se configura como 19,5% maior que a receita registrada em 2021 do mesmo mercado.

“Temos uma boa presença no segmento de contact centers, no qual queremos continuar crescendo nos próximos anos. Agora, vamos diversificar e levar nossa expertise para automatizar processos de bancos, financeiras, seguradoras e operadoras de telecomunicações. Isso porque estas companhias têm de executar diariamente muitos processos repetitivos, que podem e devem ser aperfeiçoados, como gestão de consumo (billing), cadastro de clientes, customer experience e cobrança, entre outras atividades de back office”, explica Dennis Carezzato, cofundador e diretor técnico da Focare.

Com o uso da tecnologia RPA, as empresas ganham produtividade, eficiência e mais qualidade na gestão dos dados, além de reduzirem custos e os riscos de erro humano. “Nossos projetos permitem que as companhias retirem colaboradores de atividades repetitivas e desgastantes, realocando-os em tarefas mais qualitativas e estratégicas. Com a automação e melhor controle de processos, os gestores conseguem manter o foco no core business, ou seja, na geração de novos negócios e fidelização de seus clientes”, ressalta o diretor da Focare.

Segundo Carezzato, esses dois setores-focos são só o início do projeto de expansão da Focare, que está pronta a desenvolver projetos on demand para empresas de outros setores, como recursos humanos, saúde e varejo, por exemplo. “Nós dominamos a tecnologia e somos especialistas em fazer imersões para conhecer os negócios de cada cliente a fim de desenvolver soluções customizadas para que atinjam seus objetivos operacionais e estratégicos”, detalha.

Recentemente, nas imersões realizadas uma das principais demandas dos clientes tem sido pela viabilização de projetos de automação híbrida, nos quais os robôs dão suporte à execução das tarefas pelos humanos, melhorando a qualidade de interações e diminuindo riscos de falhas processuais. “Estamos aptos a atender uma ampla gama de necessidades corporativas com agilidade e eficiência, porque temos tecnologia própria e com velocidade de desenvolvimento e adequação aos diversos requisitos, sem depender de APIs de terceiros”, informa o executivo da Focare.

Os projetos da Focare contemplam quatro passos desde a contratação até a entrega efetiva dos projetos automatizados com o sistema ÚNICO:

· Assessment (Mapeamento de processos) – é uma imersão da equipe para entender os processos de negócios do cliente e como podem ser melhorados. Esta fase consiste em um processo de consultoria, no qual são analisados e mapeadas cada uma das necessidades para oferecer a melhor solução para resolvê-las, sempre atuando em sinergia com os profissionais da empresa-cliente a fim de definir o melhor caminho para entregar se obter maior produtividade e eficiência.

· Definição do escopo e consultoria – a partir da imersão, a Focare começa a desenhar quais são as funcionalidades existentes ou a serem desenvolvidas para atender às expectativas da empresa-cliente. Afinal, a solução precisa ser focada em resolver as necessidades específicas, com o máximo de eficiência, redução de custos e diminuição de headcount.

· Desenvolvimento tecnológico – consiste no desenvolvimento efetivo de ferramentas customizadas para a transformação digital da empresa, com o máximo de qualidade e velocidade no desenvolvimento.

· Monitoramento constante – trata-se do suporte pós-venda. Nesta fase, a Focare continua em contato com os gestores da empresa para monitorar a qualidade do desempenho e fazer eventuais ajustes ou já trabalhar em novas evoluções.