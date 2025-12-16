Alegra: La IA transforma la contabilidad de las pymes en Latinoamérica

Más pronto que tarde, la transformación digital alcanzó a la contabilidad, una de las disciplinas más estructuradas y normadas de la gestión empresarial. Ahora, los contadores pueden aprovechar la inteligencia artificial para automatizar procesos tradicionalmente rígidos, y hacerlos más ágiles y seguros.

Esa es la propuesta de Alegra, plataforma de origen colombiano con más de 15 años en el mercado, que busca facilitarle la vida al contador, especialmente en tiempos de la facturación electrónica. Por eso, para empezar, ofrece un modelo de negocio basado en la nube, sobre AWS, que elimina los costos de infraestructura y mantenimiento tradicionalmente asociados con los sistemas de gestión contable, y permite a los usuarios utilizar los módulos que necesite de manera rápida y segura.

Fernando Mora, director regional de Alegra, explica que este enfoque les ha permitido escalar su presencia hasta impactar alrededor de 100 mil pymes en México, especialmente en el sector de retail, y llegar a entre 300 mil y 400 mil usuarios activos en Latinoamérica y España. Su objetivo es llegar al millón de pymes para 2030.

Labores contables más fáciles con IA Fernando Mora Fernando Mora Sin embargo, su estrategia principal para facilitar las tareas del contador, comenta Mora, es la automatización directa de los procesos contables. La plataforma ya tiene más de 30 funcionalidades impulsadas con inteligencia artificial integradas de forma nativa. “No le decimos al contador ‘ve y hazte un prompt’; el contador ya trabaja con IA directamente en la plataforma”, detalla. La idea es llevar la IA al flujo operativo diario del contador. La propuesta de valor de Alegra con respecto a la IA apunta a liberar tiempo operativo para que el contador asuma un rol más estratégico. “El problema de muchos contadores es que no saben cómo conseguir más clientes porque se la pasan facturando, conciliando, registrando pagos y atendiendo soporte”, comenta Mora. Por ejemplo, al automatizar comunicaciones: “Procesos que antes tomaban horas, como redactar correos para solicitar facturas, hoy pueden reducirse hasta en 90 % del tiempo mediante plantillas automatizadas impulsadas por inteligencia artificial”. Algunas de las implementaciones con inteligencia artificial en la plataforma de Alegra son: Conciliación bancaria automatizada : El sistema utiliza reconocimiento óptico de caracteres para procesar estados de cuenta y realizar conciliaciones automáticas, eliminando la necesidad de comparaciones manuales.

: El sistema utiliza reconocimiento óptico de caracteres para procesar estados de cuenta y realizar conciliaciones automáticas, eliminando la necesidad de comparaciones manuales. Facturación por voz : Permite la generación de facturas mediante comandos de voz.

: Permite la generación de facturas mediante comandos de voz. Automatización de cobros : Gestión automatizada de chats de cobro y seguimiento de facturas pendientes.

: Gestión automatizada de chats de cobro y seguimiento de facturas pendientes. Inspector de anomalías: Detecta inconsistencias en CFDI, documentos duplicados o folios repetidos, proporcionando recomendaciones para su corrección. Uno de los casos de uso más relevantes de la IA hoy es en la conciliación bancaria. Si bien Alegra ofrece conexión directa con los principales bancos de México, Mora detalla que hay ocasiones en las cuales los clientes de los contadores no desean compartir credenciales, y ellos buscan ayudarles con estos casos. “Ahora, el contador solo carga el estado de cuenta y la plataforma, mediante reconocimiento óptico de caracteres, realiza la conciliación bancaria automáticamente”, expone. “Así, rompemos esa fricción entre el contador y su cliente”. El director regional de Alegra subraya que la empresa tomó la decisión estratégica de incluir todas las funcionalidades de inteligencia artificial desde el plan básico, sin cobros adicionales. "Este es un tema que nosotros estamos democratizando porque queremos que todos nuestros usuarios utilicen la inteligencia artificial", afirma Mora. Así, se busca acelerar la adopción tecnológica en un sector tradicionalmente conservador. El siguiente paso en el camino será los agentes autónomos para optimizar aún más procesos, como emitir facturas recurrentes y la gestión proactiva de cobros. “Nosotros buscamos convertirnos en esa plataforma que ya tiene integrada toda la inteligencia artificial y que está siempre al día”, subraya Fernando Mora.

Funciones de seguridad y privacidad basadas en la nube La infraestructura tecnológica de Alegra se sustenta en una alianza estratégica con Amazon Web Services (AWS). Esta decisión arquitectónica no solo reduce costos operativos para los usuarios finales, sino que proporciona un marco de seguridad y respaldo de datos empresariales, ya que el manejo de información fiscal y financiera convierte a la ciberseguridad en un eje crítico. Mora señala que Alegra se apoya en la infraestructura de AWS para la protección de datos, respaldos y protocolos de seguridad. “Al trabajar con AWS, estamos completamente respaldados en temas de protección de datos”, indica. “Nunca hemos tenido una situación de ciberseguridad”. La plataforma en sí misma incorpora capas de seguridad que van desde controles de acceso por roles (con permisos granulares) y gestión de usuarios, hasta mecanismos como enlaces de acceso temporal con tres minutos de validez para garantizar “que solo la persona autorizada pueda entrar”. Además, Alegra ha incorporado un inspector de seguridad impulsado por IA, capaz de detectar y alertar sobre accesos sospechosos o anomalías en la cuenta. Y para México, trabaja en un inspector de anomalías en CFDI que permita estar al día con los requisitos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país. “El sistema podrá detectar documentos duplicados o folios repetidos y sugerir al contador cómo resolver la inconsistencia de manera correcta y ética”, asegura Mora. “No estamos a favor de la corrupción; confiamos en la ética del contador”. En cuanto al cumplimiento normativo, el ejecutivo añade que la empresa mantiene equipos de product owners, integrados por contadores locales, y de Regulación, que monitorean constantemente cambios regulatorios de los países para garantizar que las soluciones estén al día.

Integraciones y ecosistema tecnológico Ya que para las organizaciones con múltiples sistemas la interoperabilidad es clave, Fernando Mora anota que Alegra ha construido un ecosistema de integraciones mediante API y alianzas estratégicas. “Tenemos integraciones con Mercado Pago, Shopify, PayPal y recientemente cerramos una alianza con Clip en México”, refiere Mora. “No buscamos que el usuario utilice solo nuestro [producto de] Punto de Venta, sino que conecte el que ya usa con nuestra solución Alegra Contabilidad”. En entornos más complejos, como empresas que utilizan el Plan Enterprise de Alegra, la plataforma brinda acompañamiento técnico para integraciones personalizadas. “Nuestra documentación de APIs está lista para desarrolladores, y evaluamos cada caso para que la integración no sea dolorosa para la empresa”, añade Mora. En contraste con la sencillez tecnológica de la plataforma, el principal desafío que han encontrado en su adopción es superar la resistencia al cambio en una profesión con prácticas establecidas “en piedra”. "Nuestro reto más grande ha sido abrirnos ese camino dentro de la costumbre del contador actual mexicano", reconoce Mora. Cuatro beneficios De acuerdo con Fernando Mora, entre las ventajas que ofrece la plataforma están: Brinda un modelo de actualización continua: Las mejoras se implementan de forma regular sin necesidad de migraciones mayores. Se elimina la necesidad de infraestructura local: La arquitectura de nube reduce la carga operativa sobre equipos de TI. Cumplimiento automatizado: El sistema se actualiza automáticamente con cambios normativos locales en cada país de operación. Escalabilidad: La plataforma soporta desde microempresas hasta grupos empresariales con múltiples entidades mediante centros de costos personalizados. Para romper esa resistencia, Alegra realiza eventos y demostraciones en vivo con colegios de contadores, se está acercando a escuelas, y se apoya en su equipo local de prospección. Asimismo, ofrece capacitaciones sin costo a través de su portal Alegra Academy, que ofrece contenidos que van desde el uso de la plataforma, hasta actualizaciones fiscales y normativas. “No se trata solo de usar un sistema, sino de entender cómo sacarle provecho y mantenerse al día con los cambios normativos”, señala Fernando Mora. También tienen un portal de noticias llamado “Siempre al Día” y han firmado convenios con voces influenciadoras locales como, en el caso de México, los influenciadores Mario Beltrán y Cultura Fiscal. Además, tienen un directorio, llamado Red de Profesionales, donde los contadores pueden incluir sus datos para conectarlos con pymes que puedan necesitar sus servicios.