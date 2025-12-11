Prometeo habilitó pagos con Pix en la final de la Copa Libertadores en Perú

Durante la final de la Copa Libertadores, jugada entre los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo el pasado 29 de noviembre, en el Estado Monumental de Lima (Perú), los asistentes pudieron sentirse inmersos en tierras cariocas no solo porque atestiguaron el duelo épico entre los clubes de ese país, sino porque además pudieron experimentar el sistema de pagos instantáneos más usado de Brasil, el conocido Pix.

Gracias a la fintech Prometeo, especializada en el desarrollo de infraestructura financiera, los hinchas peruanos pudieron realizar compras dentro del estadio limeño a través de Pix, sin requerir integraciones técnicas complejas para los comercios. Así, los comercios locales pudieron aprovechar la masiva presencia de hinchas brasileños, que se reflejó en los cerca de 70 millones de dólares de consumo realizado dentro del estadio durante todo el evento.

La implementación se apoyó en la infraestructura de conectividad financiera de Prometeo, que centraliza la integración de pagos transfronterizos a través de un único punto de acceso vía API. Mediante códigos QR dinámicos, varios puntos de venta aceptaron pagos con Pix de forma inmediata, procesando transacciones en tiempo real desde aplicaciones brasileñas en territorio peruano.

La experiencia de pago funcionó mediante un flujo ágil y centrado en el usuario: el vendedor generaba el QR en el punto de venta, el cliente lo escaneaba desde su app de Pix y la transacción se procesaba y conciliaba en tiempo real. Esta integración demostró cómo una infraestructura unificada permite interoperar entre ecosistemas financieros que tradicionalmente no se comunican entre sí.

“La final de la Copa Libertadores fue una oportunidad para demostrar que los pagos transfronterizos instantáneos ya son una realidad operativa. Nuestra infraestructura transforma procesos complejos en experiencias simples tanto para comercios como para usuarios”, comentó Iván Wortman, country manager de Prometeo en Perú.

Además de habilitar la aceptación de pagos internacionales, la solución optimizó la conciliación al vincular cada transacción con un identificador único, brindando mayor control y trazabilidad a comercios y organizadores. La implementación se apoyó en tres capacidades clave para el sistema en Latinoamérica:

Interoperabilidad regional: la capacidad de conectar instituciones y medios de pago a través de un estándar único. Orquestación multipaís: una sola estructura para operar pagos, datos y conciliación en diferentes jurisdicciones. Automatización y visibilidad: operaciones trazables, conciliación más ordenada y procesos financieros alineados a prácticas empresariales modernas.

“Esta iniciativa sienta las bases para replicar el modelo en eventos deportivos, conciertos, ferias internacionales y experiencias turísticas, promoviendo un ecosistema de pagos regional más integrado, donde las personas pueden pagar con sus medios locales incluso fuera de su país”, concluyó Wortman.