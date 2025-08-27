Crece el uso de stablecoins en tesorería, intercambio de divisas y pagos en LATAM

La adopción y el uso de stablecoins por parte de empresas en toda la región ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, revela el nuevo reporte Stablecoins Landscape in Latin America de Bitso Business, la unidad B2B de Bitso que provee infraestructura para pagos transfronterizos, presentado dentro del marco de la Stablecoin Conference 2025 en Ciudad de México.

Según el Banco de Pagos Internacionales, las stablecoins –criptomonedas que basan su valor en un activo específico, como una moneda fiat, un bien u otros criptoactivos– superaron los 230 mil millones de dólares de capitalización de mercado en 2025, frente a menos de 20 mil millones en 2020. Además, los volúmenes diarios de negociación colocan constantemente a las stablecoins entre los activos digitales más intercambiados, con USDT y USDC representando conjuntamente más del 70 % de toda la actividad global en cripto (CoinGecko, 2025).

De acuerdo con Bitso, a medida que empresas e individuos buscan alternativas de pago más rápidas, baratas y sin fronteras, las stablecoins están cerrando la brecha entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.

El informe de Bitso Business, extensión del reporte “Panorama Cripto en América Latina” y basado en el análisis de una muestra de más de 1.300 clientes, presentó algunos descubrimientos, tales como:

Crecimiento exponencial en la adopción institucional . La participación de las stablecoins en el volumen total transaccionado por Bitso Business más que se duplicó entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. Las empresas están integrando cada vez más las stablecoins en operaciones de tesorería, intercambio de divisas (FX, por sus siglas en inglés) y pagos, especialmente para las finanzas transfronterizas.

La participación de las en el volumen total transaccionado por Bitso Business más que se duplicó entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. Las empresas están integrando cada vez más las en operaciones de tesorería, intercambio de divisas (FX, por sus siglas en inglés) y pagos, especialmente para las finanzas transfronterizas. Diversificación en la penetración por industrias . Más allá de traders y transmisores de dinero, la adopción se está expandiendo hacia servicios tradicionales de pagos y de movimiento de dinero. Los principales sectores en crecimiento son los PSP (68 %) y la industria del gaming (con un aumento de 5.3x).

Más allá de y transmisores de dinero, la adopción se está expandiendo hacia servicios tradicionales de pagos y de movimiento de dinero. Los principales sectores en crecimiento son los PSP (68 %) y la industria del (con un aumento de 5.3x). Nuevos casos de uso , más allá de las remesas . Aunque las remesas siguen siendo un motor clave, nuevos casos de uso lideran: FX, tesorería y arbitraje, que representaron 45 % de los volúmenes de stablecoins de Bitso Business en el primer semestre de 2025. Los pagos B2B también mantuvieron un crecimiento sostenido frente al 1S 2024.

Aunque las remesas siguen siendo un motor clave, nuevos casos de uso lideran: FX, tesorería y arbitraje, que representaron 45 % de los volúmenes de de Bitso Business en el primer semestre de 2025. Los pagos B2B también mantuvieron un crecimiento sostenido frente al 1S 2024. Crecimiento consistente en toda la región. Si bien México sigue liderando, con un incremento de su participación de 45 % en 1S 2024 a 47 % en 1S 2025, también Brasil, Colombia y Argentina crecieron. Brasil y Colombia aumentaron su participación en 2 pp interanual (1S24–1S25); y Argentina creció 1 pp interanual (1S24–1S25). Otros países de la región se encuentran en etapas iniciales de adopción, pero muestran crecimiento sostenido.