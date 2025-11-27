Pagos con cripto, una opción para compras de Black Friday 2025 en Chile

El Black Friday se vivirá entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre este año. En Chile, unas 460 marcas y más de 2.000 tiendas físicas participarán en este evento de compras, que se ha convertido en el más importante del segundo semestre del año, y que responde a un consumidor cada vez más digital y exigente que prefiere utilizar pagos digitales y se basa en redes sociales como motor de decisión de compra.

La expectativa con respecto al Black Friday es alta, especialmente por los resultados del reciente CyberMonday 2025, que se llevó a cabo del 6 al 8 de octubre pasados, donde participaron más de 650 marcas y se superó los US$450 millones en ventas, con 4,4 millones de transacciones realizadas, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Cabe mencionar que, por primera vez, el evento incorpora una función de geolocalización en blackfridayccs.cl (el sitio oficial donde se incorporan las ofertas de las firmas participantes) y en la CyberApp, la cual permitirá visualizar en un mapa las tiendas participantes, comparar precios y conectar lo físico con lo digital en tiempo real. Esto se debe a que los usuarios que participan en estos eventos, según datos de Google, investigan precios y opciones con anticipación, apoyándose en reseñas, redes sociales y herramientas digitales.