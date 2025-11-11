Vladimir Gerasimov - stock.adobe
¿Compras digitales simples y seguras? Click to pay las habilita
El estándar unificado de pago permite a los consumidores pagar sus compras con un solo clic, sin tener que ingresar los datos de su tarjeta, mejorando su experiencia.
Las cifras lo demuestran: el comercio electrónico lleva años creciendo a un ritmo hasta cinco veces superior al de las transacciones en tiendas físicas. Pero, a pesar de este impulso, el momento del pago sigue siendo el principal punto de fricción y alrededor del 70 % de los carritos de compras en línea son abandonados a nivel mundial, de acuerdo con un estudio del Baymard Institute.
Danilo Ochoa, director de Ventas para Banca y Servicios de Pago de Thales para México y Centroamérica, señala que la renuencia a crear nuevas cuentas (26 %), la falta de confianza en la seguridad del sitio web (25 %) y los procesos de pago largos (22 %) se encuentran entre las razones del abandono de los carritos. Una solución para evitar estos obstáculos es “Click to Pay”, que el ejecutivo describe como “una evolución estratégica diseñada para cerrar la brecha entre la expectativa de comodidad y la compleja realidad del pago digital” en América Latina”.
Los pagos digitales simples y sin contacto pueden hacer la diferencia
Ochoa explica que Click to Pay (C2P) surgió de la modalidad de trabajo de Comercio Remoto Seguro (SRC), definido por EMVCo en 2017, y actualmente es respaldado por las principales redes de pago. El objetivo de esta herramienta es sencillo: hacer fluida la experiencia de pago en línea, y mantenerla tan segura como las transacciones sin contacto en el mundo físico.
“Para el consumidor, la recompensa es inmediata: basta con un clic para procesar el pago de forma segura. Antes, el usuario registra sus datos de pago solo una vez con el emisor de su tarjeta de débito o crédito y, a partir de allí, los comerciantes integrados en el sistema pueden reconocer al cliente con facilidad. Esto permite al usuario elegir entre las tarjetas almacenadas sin necesidad de introducir manualmente los datos de crédito, cobro o dirección de envío en cada compra”, indica Danilo Ochoa.
Para las empresas, facilitarle el pago al usuario trae la gran ventaja de una drástica reducción de las tasas de abandono. El experto de Thales destaca que: “En un segundo semestre, que históricamente concentra picos de consumo en fechas como el Buen Fin o Hot Sale, previas a las fiestas de fin de año, garantizar un proceso de pago optimizado es fundamental para maximizar los ingresos. El C2P se integra fácilmente en las páginas de pago existentes y ofrece una alternativa segura y eficaz a otras opciones de pago con un solo clic”.
La tokenización permite una seguridad robusta e invisible
La aparente simplicidad de Click to Pay se sustenta sobre la base de una sólida infraestructura de seguridad. Según describe Ochoa, el sistema utiliza la tokenización para transformar los datos confidenciales de la tarjeta en un identificador digital (token), que es un código que garantiza que ningún dígito quede expuesto durante la transacción. “Esta seguridad avanzada es un factor crucial para restablecer la confianza del consumidor, combatiendo una de las principales causas del abandono del carrito de compras”, señala el ejecutivo.
De esta manera, la solución también permite aumentar las tasas de autorización de los emisores de tarjetas, y reducir el potencial de fraude. “La implementación de C2P es un requisito que se está convirtiendo rápidamente en obligatorio para las redes de pago, con expectativas de inscripción global para 2025”, declara Danilo Ochoa.
Mirando hacia el futuro, el director de Ventas para Banca y Servicios de Pago de Thales para México y Centroamérica prevé la integración del sistema C2P con otras tecnologías que certifiquen una experiencia aún más segura y sin contraseñas, como Payment Passkeys.
“La aplicación de Payment Passkeys permite aprovechar la biometría para sustituir la introducción manual de contraseñas, una medida que sigue la tendencia estratégica de las grandes redes de pago en pro de eliminar la introducción manual de tarjetas y en favor de la tokenización”, finaliza Ochoa.