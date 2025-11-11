¿Compras digitales simples y seguras? Click to pay las habilita

Las cifras lo demuestran: el comercio electrónico lleva años creciendo a un ritmo hasta cinco veces superior al de las transacciones en tiendas físicas. Pero, a pesar de este impulso, el momento del pago sigue siendo el principal punto de fricción y alrededor del 70 % de los carritos de compras en línea son abandonados a nivel mundial, de acuerdo con un estudio del Baymard Institute.

Danilo Ochoa, director de Ventas para Banca y Servicios de Pago de Thales para México y Centroamérica, señala que la renuencia a crear nuevas cuentas (26 %), la falta de confianza en la seguridad del sitio web (25 %) y los procesos de pago largos (22 %) se encuentran entre las razones del abandono de los carritos. Una solución para evitar estos obstáculos es “Click to Pay”, que el ejecutivo describe como “una evolución estratégica diseñada para cerrar la brecha entre la expectativa de comodidad y la compleja realidad del pago digital” en América Latina”.

Los pagos digitales simples y sin contacto pueden hacer la diferencia Ochoa explica que Click to Pay (C2P) surgió de la modalidad de trabajo de Comercio Remoto Seguro (SRC), definido por EMVCo en 2017, y actualmente es respaldado por las principales redes de pago. El objetivo de esta herramienta es sencillo: hacer fluida la experiencia de pago en línea, y mantenerla tan segura como las transacciones sin contacto en el mundo físico. “Para el consumidor, la recompensa es inmediata: basta con un clic para procesar el pago de forma segura. Antes, el usuario registra sus datos de pago solo una vez con el emisor de su tarjeta de débito o crédito y, a partir de allí, los comerciantes integrados en el sistema pueden reconocer al cliente con facilidad. Esto permite al usuario elegir entre las tarjetas almacenadas sin necesidad de introducir manualmente los datos de crédito, cobro o dirección de envío en cada compra”, indica Danilo Ochoa. Para las empresas, facilitarle el pago al usuario trae la gran ventaja de una drástica reducción de las tasas de abandono. El experto de Thales destaca que: “En un segundo semestre, que históricamente concentra picos de consumo en fechas como el Buen Fin o Hot Sale, previas a las fiestas de fin de año, garantizar un proceso de pago optimizado es fundamental para maximizar los ingresos. El C2P se integra fácilmente en las páginas de pago existentes y ofrece una alternativa segura y eficaz a otras opciones de pago con un solo clic”.