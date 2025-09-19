La seguridad es una prioridad en los pagos digitales y el e-commerce

Si la digitalización ha redefinido la experiencia de compra y venta, la seguridad se está consolidando como el factor más determinante para la confianza en el comercio electrónico. Así lo revela el estudio “Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025” realizado por PayPal, que analiza las tendencias y percepciones de compradores y vendedores en línea en México.

El estudio destaca que 94 % de los compradores considera la seguridad como prioridad al comprar en línea, y tres de cada cuatro teme ser víctima de fraude. Pero también para los vendedores la seguridad es crítica, pues 97 % la ubica como prioridad.

“En la economía digital, la seguridad no es negociable: es el cimiento de la confianza para negocios y usuarios. Convertir cada transacción en una experiencia protegida es lo que permite que el comercio electrónico evolucione con rapidez, ofrezca simplicidad y genere la certeza que impulsa el crecimiento de las pymes y la lealtad de sus clientes”, afirmó Mayrén Martínez Hoffman, directora de PyMEs para México e Hispanoamérica en PayPal.

Así pues, la seguridad se ha vuelto un elemento indispensable al comprar en línea, pues contribuye a la confianza del consumidor y a su decisión de completar una transacción. Además, impulsa la capacidad de los negocios para construir relaciones sostenibles y crecer en el entorno digital, donde los usuarios se preocupan cada vez más por la protección de su información.