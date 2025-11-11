Buenas prácticas para participar del Buen Fin con seguridad

La decimoquinta edición de El Buen Fin en México, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2025, con más de 200 mil comercios participantes, ha generado una expectativa de ventas de 200 mil millones de pesos (10.917 millones de dólares), y se prevé un incremento de 15 % para comercios físicos y de 27 % para el comercio digital frente al año anterior, de acuerdo con la Asociación de Internet de México (AIMX).

Pero, además del aumento en la oferta y la demanda, este nivel de dinamismo comercial también atrae actores maliciosos. No es sorprendente, entonces, que exista una percepción de riesgo entre los consumidores digitales mexicanos, con ocho de cada 10 internautas temiendo el robo de sus datos personales, según datos de la AIMX.

El reto no es menor, señala David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX. “Es un fuerte desafío el que debemos enfrentar juntos como país, uniendo los esfuerzos de empresas, autoridades, comercios, plataformas y, por supuesto, consumidores”, alerta, indicando que México es uno de los países en Latinoamérica que sufre más ataques, pues 56 % de los embates dirigidos a la región se enfocan en este país.

“El Buen Fin representa una de las temporadas de consumo más importantes del año, una oportunidad clave para que los compradores accedan a ofertas significativas y para que la economía digital se dinamice. Es prioritario garantizar la seguridad de los compradores en línea y acompañar a los comercios en la adopción de buenas prácticas digitales”, comenta Pizaña.

Para la vicepresidenta de Educación y Cultura de la AIMX, Lina Rodríguez, el Buen Fin es una gran oportunidad para fortalecer la cultura digital del país. “Todos –consumidores, comercios y plataformas– podemos contribuir a educar, compartir buenas prácticas y promover hábitos de consumo más seguros e informados. La educación digital es la mejor herramienta contra los delitos cibernéticos”, asegura.

El primer paso, dice, es combatir la publicidad engañosa. “Las falsas ofertas y la publicidad engañosa no solo afectan a los consumidores, también dañan la confianza en todo el ecosistema digital. Reiteramos el llamado a los comercios a ser transparentes en sus promociones y evitar la simulación de descuentos”, subraya.

Para impulsar la confianza, los comercios electrónicos deben comunicar de forma anticipada sus protocolos de seguridad, señala Julio César Vega, director general de la AIMX, mostrando sellos de confianza, autenticación de doble factor y certificaciones de instituciones reconocidas.