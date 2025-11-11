Getty Images/iStockphoto
Buenas prácticas para participar del Buen Fin con seguridad
El Buen Fin es un entorno ideal para los comercios, pero también para la actuación de cibercriminales y defraudadores. Para prevenir riesgos, la AIMX ofrece una guía para participar del evento de forma segura.
La decimoquinta edición de El Buen Fin en México, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2025, con más de 200 mil comercios participantes, ha generado una expectativa de ventas de 200 mil millones de pesos (10.917 millones de dólares), y se prevé un incremento de 15 % para comercios físicos y de 27 % para el comercio digital frente al año anterior, de acuerdo con la Asociación de Internet de México (AIMX).
Pero, además del aumento en la oferta y la demanda, este nivel de dinamismo comercial también atrae actores maliciosos. No es sorprendente, entonces, que exista una percepción de riesgo entre los consumidores digitales mexicanos, con ocho de cada 10 internautas temiendo el robo de sus datos personales, según datos de la AIMX.
El reto no es menor, señala David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la AIMX. “Es un fuerte desafío el que debemos enfrentar juntos como país, uniendo los esfuerzos de empresas, autoridades, comercios, plataformas y, por supuesto, consumidores”, alerta, indicando que México es uno de los países en Latinoamérica que sufre más ataques, pues 56 % de los embates dirigidos a la región se enfocan en este país.
“El Buen Fin representa una de las temporadas de consumo más importantes del año, una oportunidad clave para que los compradores accedan a ofertas significativas y para que la economía digital se dinamice. Es prioritario garantizar la seguridad de los compradores en línea y acompañar a los comercios en la adopción de buenas prácticas digitales”, comenta Pizaña.
Para la vicepresidenta de Educación y Cultura de la AIMX, Lina Rodríguez, el Buen Fin es una gran oportunidad para fortalecer la cultura digital del país. “Todos –consumidores, comercios y plataformas– podemos contribuir a educar, compartir buenas prácticas y promover hábitos de consumo más seguros e informados. La educación digital es la mejor herramienta contra los delitos cibernéticos”, asegura.
El primer paso, dice, es combatir la publicidad engañosa. “Las falsas ofertas y la publicidad engañosa no solo afectan a los consumidores, también dañan la confianza en todo el ecosistema digital. Reiteramos el llamado a los comercios a ser transparentes en sus promociones y evitar la simulación de descuentos”, subraya.
Para impulsar la confianza, los comercios electrónicos deben comunicar de forma anticipada sus protocolos de seguridad, señala Julio César Vega, director general de la AIMX, mostrando sellos de confianza, autenticación de doble factor y certificaciones de instituciones reconocidas.
Recomendaciones para una experiencia segura y positiva
Los expertos de la Asociación de Internet MX comparten las siguientes recomendaciones para que las plataformas de comercio electrónico puedan participar con seguridad en El Buen Fin 2025:
En las semanas anteriores:
- Regístrate oficialmente en el sitio de El Buen Fin: el trámite es gratuito y te permitirán usar el logo, aparecer en buscadores y acceder a los materiales gráficos oficiales.
- Implementa canales robustos de atención al cliente, con personal dedicado y suficiente.
- Implementa doble autenticación y cifrado SSL actualizado.
- No almacenes datos sensibles como contraseñas; si requieres guardarlos, hazlo de forma cifrada, con hash, y muéstralos con enmascaramiento.
- Brinda opciones de pago a través de intermediarios.
- Capacita a todo el equipo en ciberseguridad, phishing y atención al cliente.
- Revisa tus pasarelas de pago y actualiza tus certificados digitales.
- Comunica tus medidas de seguridad: logotipos de confianza, sellos, políticas visibles.
- Define políticas claras de devolución, privacidad y garantías.
- Prepara inventarios y sistemas logísticos para evitar colapsos o retrasos.
- Haz pruebas de carga en tu sitio web antes del inicio del Buen Fin.
- Monitorea intentos de fraude o bots y bloquea accesos sospechosos.
- Verifica que tus proveedores de pago y envío cumplan con estándares de seguridad.
- Anuncia tus canales oficiales y perfiles de redes sociales para evitar suplantaciones o sitios falsos.
- Planea estrategias de comunicación y soporte 24/7 durante toda la campaña.
Durante los días del Buen Fin:
- Monitorea operaciones en tiempo real y configura alertas ante intentos de fraude.
- Responde rápido a dudas de clientes por chat, correo o redes sociales.
- Evita almacenar información sensible, como CVV o contraseñas.
- Confirma pedidos y envíos con notificaciones automáticas.
- Ajusta precios y promociones de forma transparente y verificable.
- Evita prácticas engañosas: las simulaciones de descuentos dañan la confianza.
- Ofrece canales seguros de pago alternos: wallets, transferencias verificadas, etc.
- Revisa constantemente que tus líneas de atención no sean suplantadas.
- Emite comprobantes fiscales y confirmaciones digitales automáticas.
Después del período alto de ventas:
- Analiza los resultados y reporta incidencias o intentos de fraude para mejorar protocolos.
- Envía agradecimientos y encuestas seguras para fortalecer la relación con el cliente.
- Evalúa tus sistemas y proveedores tecnológicos.
- Refuerza tus firewalls y limpia bases de datos que contengan información sensible.
- Documenta aprendizajes y protocolos para próximas campañas.
- Mantén registros de transacciones y auditorías por lo menos 6 meses.
- Reporta intentos de fraude a las autoridades, asociaciones y cámaras empresariales.
- Reinvierte en infraestructura de seguridad y educación digital de tus equipos.
Consejos para consumidores
La Asociación de Internet MX ofrece algunos consejos a los usuarios, con vista al Buen Fin y otros eventos promocionales.
Antes de que empiecen las ofertas:
- Usa la autenticación de dos factores en tus cuentas personales de correo, whatsapp, aplicaciones y sitios web. Actualiza tus credenciales de acceso con contraseñas robustas. Utiliza un gestor de contraseñas.
- Verifica que las direcciones web estén correctamente escritas, que comiencen con https:// y tenga un candado de seguridad visible.
- Revisa que los sitios de comercio electrónico cuenten con certificaciones de seguridad o sellos de confianza.
- Evita enlaces sospechosos en redes sociales, correos o mensajes instantáneos.
- Investiga la reputación del comercio: busca reseñas en Google, redes y foros.
- Usa una tarjeta digital o con límite temporal para compras en línea.
- Activa alertas bancarias por SMS o app para detectar movimientos en tiempo real y para autorizar cargos.
- Compara precios en distintos portales para confirmar que el descuento sea auténtico.
- Revisa políticas de privacidad y devolución antes de comprar.
- Actualiza antivirus y sistema operativo de tu computadora o teléfono.
- Evita redes Wi-Fi públicas y usa una conexión segura.
- No uses dispositivos ajenos para tus compras, ni ingreses tus contraseñas en espacios públicos como cibercafés.
- Desconfía de páginas que piden más datos de los necesarios. Repórtalos en redes sociales y a las autoridades.
- Desconfía de ofertas y promociones que “suenen demasiado buenas para ser verdad”; ante la duda, consulta a un especialista de confianza.
- Suscríbete a los canales oficiales de las marcas para recibir ofertas legítimas.
- Planea tus compras: haz una lista para evitar compras impulsivas o sitios dudosos.
- Verifica las listas de comercios autorizados en el sitio oficial de El Buen Fin 2025.
Durante el Buen Fin:
- Usa métodos de pago reconocidos y con protección antifraude. Por ejemplo, intermediarios de pago como Paypal o MercadoPago.
- Desconfía de descuentos de 80% a 90% o de “ofertas limitadas” que exigen pagos urgentes con cuenta regresiva.
- Evita abrir correos o SMS de “ofertas exclusivas” con enlaces externos. Mejor acude a los sitios web oficiales de las empresas o a sus apps oficiales.
- Guarda comprobantes y números de pedido de cada transacción.
- Haz capturas de pantalla de las condiciones de las ofertas.
- No compartas tus contraseñas o códigos de verificación.
- Contacta directamente al comercio ante cualquier duda o irregularidad. Antes de comprar, asegúrate de que el comercio cuenta con canales de atención al cliente.
- Evita marketplaces desconocidos o nuevos; usa tiendas oficiales de renombre.
- Calcula el costo total con envío e impuestos, no te quedes solo con el precio base.
- Revisa las condiciones de compra para no caer en la programación de compras constantes.
Después del período promocional:
- Monitorea tus cuentas bancarias durante la temporada y en los días posteriores.
- Conserva comprobantes y confirmaciones hasta recibir el producto.
- Reporta cargos no reconocidos a tu banco de inmediato.
- Elimina datos bancarios y contraseñas de tus dispositivos, especialmente si son equipos compartidos.
- Da seguimiento a tus envíos usando los canales oficiales de la tienda.
- Evalúa la experiencia de compra y reporta irregularidades a Profeco o Condusef.
- Cambia tus contraseñas después de esta temporada. Si no lo has hecho, activa la verificación en dos pasos.