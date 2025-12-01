Ventas de fin de año, momento crítico para la ciberseguridad

La temporada de compras de fin de año es uno de los periodos de mayor actividad comercial, y de mayor exposición cibernética para empresas, comercios y consumidores. Conforme los consumidores aceleran sus decisiones impulsados por descuentos fugaces, los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia, la desinformación y la masificación de la inteligencia artificial para ejecutar fraudes altamente personalizados y difíciles de detectar. Por eso, los CIO y CISO están considerando los riesgos multiplicados en esta época, los cuales exigen respuestas más rápidas, coordinadas y basadas en datos.

“En temporadas de alto consumo, los fraudes aumentan de forma considerable”, advierte Esteban Pinetta, analista de Fraude Digital de SISAP, quien recomienda a los usuarios verificar que los sitios sean legítimos, desconfiar de promociones con urgencia exagerada y confirmar siempre los canales oficiales antes de realizar un pago.

De acuerdo con el informe “Cyber Safety Insights: Holiday Shopping 2025” de Norton, el 59 % de los mexicanos compra de inmediato al ver un descuento, sin verificar fuente ni sitio. “Los hábitos que subestimamos, precisamente son los que nos hacen más vulnerables”, explica Leyla Bilge, directora global de Investigación de Estafas en Norton.

Este año, además, el uso de inteligencia artificial elevó la sofisticación de las estafas digitales a niveles sin precedentes. Expertos de SISAP observaron un incremento sustancial de esquemas que combinan phishing avanzado, smishing, manipulación de códigos OTP y clonación de sitios, todo ejecutado con precisión gracias a modelos generativos.

En este escenario, el reto para las empresas no se limita a proteger al consumidor final. Pinetta señala que también es imprescindible que los comercios “fortalezcan sus mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos y los procesos de verificación de identidad del comprador y dispositivos utilizados”.

Sitios falsos, phishing y redes sociales son los vectores del momento Al mencionar las estafas más peligrosas del año, el laboratorio de investigación de ESET ha detectado cuatro canales clave a través de las cuales estas se distribuyen principalmente: Correos patrocinados que imitan tiendas reconocidas. Resultados falsificados en buscadores, incluso en anuncios patrocinados. Clones de marcas con URL diseñadas para confundir al usuario. Mensajes fraudulentos por WhatsApp con sorteos, promociones falsas o enlaces maliciosos. “Lo que comienza como una estrategia de venta se convierte en terreno fértil para que los ciberdelincuentes te hagan actuar presionado y con apuro”, explica Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. La empresa ha advertido que más de la mitad de las estafas en redes sociales provienen de tiendas y anuncios falsos, una tendencia impulsada por la creciente participación de usuarios en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok. Además, el consumidor también es parte del problema. Los datos de Norton muestran que la cultura de “comprar rápido antes de que se acabe” es un catalizador del fraude: 32% de los mexicanos asume más riesgos durante la temporada navideña.

28% ya fue víctima de una estafa relacionada con compras.

70% de quienes caen en un fraude terminan perdiendo dinero. “Los estafadores esperan a que cometas un error. Cuentan con que estés ocupado, estresado y con prisa”, afirma Bilge.