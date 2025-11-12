Logística inversa y sostenibilidad, retos ocultos del Buen Fin 2025

Detrás del éxito comercial de la temporada de El Buen Fin, cuya edición 2024 dejó una derrama mayor a $173.800 millones de pesos mexicanos, según reportes oficiales, existen desafíos que pueden resultar menos visibles, pero que son estratégicos, en la cadena logística: la sostenibilidad de la última milla y la gestión de la logística inversa.

“En DispatchTrack, vemos que la entrega ya no es sólo velocidad, sino compromiso”, afirma Carlos Díaz Ojeda, gerente general de DispatchTrack Latinoamérica. “Durante El Buen Fin, el volumen se multiplica y con ello la presión sobre recursos, rutas, empaques y devoluciones. Si queremos que la experiencia sea excelente, y responsable, tenemos que pensar más allá de entregar rápido”, comenta.

Sostenibilidad, un valor emergente en la última milla El crecimiento del comercio electrónico y las campañas de gran volumen –como El Buen Fin– obligan a repensar la distribución urbana. Investigaciones señalan que la última milla representa entre el 28 % y el 75 % del costo total del transporte, y es uno de los componentes más críticos en términos de huella operativa. El mercado de logística sustentable en México está valuado en $31 mil millones de dólares, según un análisis histórico de cinco años. Su crecimiento se debe principalmente al aumento de las regulaciones ambientales, la creciente demanda de prácticas sustentables por parte de los consumidores y los avances en tecnología logística, según datos de Ken Research. Este tipo de infraestructura cobra especial relevancia en eventos de alta demanda, donde los picos de volumen generan congestión y mayor desgaste logístico. “Reducir trayectos innecesarios, usar flotas eléctricas o híbridas, agrupar entregas… eso es lo que llamamos logística sustentable. Y en temporadas como El Buen Fin, cada optimización cuenta, no solo para la rentabilidad, sino para la percepción de marca y el entorno urbano”, explica Díaz. “Cada industria tiene desafíos únicos, y por eso creamos soluciones que responden con agilidad, visibilidad y control total. La última milla no debe ser un problema: debe convertirse en una ventaja competitiva”, asegura el ejecutivo.