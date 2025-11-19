La industria financiera demanda soluciones ágiles, escalables y seguras

Este año, Latinoamérica consolidó su papel como laboratorio de innovación para los pagos digitales, la inclusión financiera y los nuevos modelos de emisión. La expansión de las tarjetas como servicio (CaaS, por cards as a service), la tokenización y los pagos instantáneos reflejan una industria que avanza hacia modelos más seguros, interoperables y centrados en la experiencia del usuario, señaló la empresa emisora-procesadora de pagos, Paymentology.

“Durante 2025, vimos cómo los ecosistemas de pago dejaron de competir por velocidad para comenzar a competir por valor. Las entidades que logran integrar seguridad, usabilidad y conectividad en tiempo real están marcando la diferencia en la nueva economía digital”, afirmó Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.

El crecimiento de los pagos instantáneos, el auge de las soluciones basadas en la nube y la expansión de los modelos CaaS evidencian un cambio de paradigma en la industria. De acuerdo con el informe elaborado por Paymentology, junto a Audax y Mastercard, el mercado global de procesamiento de pagos alcanzará los US$79 billones en 2029, impulsado por la demanda de soluciones ágiles, escalables y seguras.

En materia de seguridad, 2025 fue un año decisivo en la lucha contra el fraude: uno de cada cinco dólares del comercio electrónico en la región se pierde por fraude, lo que ha convertido la ciberseguridad en un imperativo estratégico. Soluciones basadas en tokenización, tarjetas sin número y autenticación dinámica incrementaron hasta en un 3 % las tasas de autorización frente a los métodos tradicionales, convirtiéndose en herramientas clave para los procesadores de pagos en la región.

Otros aspectos que también marcaron la industria financiera este 2025, destacados por Paymentology, son:

El impulso a plataformas de crédito ágiles: La industria financiera dio un paso hacia la modernización del crédito con soluciones que integran la emisión de tarjetas y el core de crédito en una arquitectura unificada basada en la nube, como PayCredit. Esto permite a bancos digitales y fintechs lanzar productos crediticios más flexibles, desde líneas revolventes o rotativas, hasta modelos de “Compra Ahora, Paga Después” (BNPL). Esta tendencia refleja la búsqueda de infraestructuras ágiles que reduzcan la dependencia de sistemas tradicionales y aceleren la innovación en la oferta de crédito.

Stablecoins y confianza digital: Las monedas estables se han ido consolidando como una alternativa para pagos transfronterizos, aportando estabilidad frente a la volatilidad cambiaria. Su adopción crece entre fintechs y emisores que buscan mejorar la eficiencia de los flujos internacionales.

Crédito y préstamo digital: Los nuevos modelos de evaluación de riesgo basados en datos y aprendizaje automático están transformando la forma en que los usuarios acceden al crédito. La convergencia entre pagos y crédito impulsa una mayor personalización de los productos financieros.

Pagos instantáneos: La inmediatez se consolida como un estándar. Los esquemas de pagos instantáneos impulsan la competitividad del sistema financiero y favorecen la interoperabilidad entre bancos, fintechs y comercios digitales.

Wallets y experiencias unificadas: Las billeteras digitales evolucionan de simples contenedores de pago a ecosistemas financieros que integran crédito, ahorro y remesas, promoviendo una experiencia más integral y sin fricciones.

Remesas digitales: Con un mercado regional que supera los US$160 mil millones, la digitalización de las remesas abre oportunidades para mejorar la transparencia, reducir costos y fomentar la inclusión financiera de millones de familias latinoamericanas.

“El 2025 ha dejado en evidencia de que el futuro de los pagos no solo se define por la tecnología, sino por la capacidad de las instituciones de colaborar en un ecosistema más abierto, ágil y centrado en las personas. (…) Esa convergencia (…) será la clave para el desarrollo financiero sostenible de la región”, agregó del Río.