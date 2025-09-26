Paymentology: Las remesas pueden ser una gran herramienta de inclusión financiera

En América Latina y el Caribe, las remesas se han consolidado como una de las principales fuerzas económicas que no solo traen un alivio financiero a millones de familias, sino que están abriendo la puerta a la inclusión financiera al permitir a los usuarios acceder a nuevos servicios.

Sin embargo, se requiere que esos servicios sean ágiles, seguros y transparentes para que cada transferencia internacional se convierta en un puente hacia más oportunidades, señala el emisor-procesador de pagos, Paymentology.

“Estamos frente a un momento crucial para la industria de pagos. Las remesas no deben entenderse como simples transferencias de dinero, sino como un habilitador de inclusión financiera y acceso a servicios digitales de calidad”, aseguró Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.

En un estudio realizado en conjunto con iupana, Paymentology reveló un panorama en plena transición para el ecosistema de remesas en Latinoamérica. Por ejemplo, a pesar de que los bancos y fintechs están priorizando la transformación de los procesos de entrada y salida hacia lo digital –para aumentar su participación en un mercado que mueve más de US$160.000 millones cada año–, cerca de la mitad (42 %) opera bajo un modelo que combina canales físicos y digitales, lo que refleja la convivencia de ambos mundos.

La investigación encontró que la inmediatez se ha convertido en el estándar, con el 78 % de los envíos llegando a destino en menos de 24 horas. Esto confirma que la velocidad es una expectativa básica de los usuarios, y un punto clave para la competitividad. Frente a este avance, la transparencia en las transacciones aún es limitada. De hecho, solo el 19 % de las instituciones comunica de manera clara a los usuarios los costos y comisiones de los envíos, convirtiéndose en una oportunidad de mejora para la experiencia del cliente.

En cuanto al costo de los envíos, para el 81 % de las instituciones este se mantiene por debajo del 5 %, aunque un 14 % reconoce que puede alcanzar hasta el 10 %.

Alejandro del Río resaltó que el futuro de las remesas en la región pasa por transformarlas en un motor de inclusión y bienestar. “La clave estará en ofrecer experiencias intuitivas, seguras y accesibles, que permitan que cada envío no solo llegue rápido, sino que se convierta en una herramienta de progreso para millones de hogares”, dijo.

“Quienes logren transformar las remesas en un ecosistema integral de servicios financieros estarán liderando el cambio. El desafío no es mover dinero, sino construir oportunidades y confianza en cada envío”, concluyó el director regional para Latinoamérica de Paymentology.